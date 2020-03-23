МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования разработало комплекс мер, в рамках которых студентов могут привлечь к оказанию помощи гражданам старше 60 лет, которые находятся на самоизоляции. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в понедельник на заседании рабочей группы по организации образовательного процесса в вузах в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Ранее Минздрав рекомендовал гражданам старше 60 лет воздержаться от выхода на улицу без необходимости, а также ограничить посещения магазинов и поездки на общественном транспорте. Это связано с тем, что данная возрастная категория остается наиболее подверженной осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции COVID-19.

"Вопрос, касающийся занятости студентов и развития волонтерского движения актуален как минимум по двум причинам. С одной стороны, есть потребность в студенческой среде, с другой стороны, это та ситуация, в которой находятся регионы и особенно Москва: социально уязвимые группы, пожилые, многодетные, иностранные граждане и так далее. Здесь, мне кажется, без грамотной организации волонтерской работы нам не обойтисью <...> Министерство совместно с заинтересованными организациями разработало перечень возможных мероприятий по консолидации студенческого сообщества и молодежи в период обострения ситуации с распространением коронавируса", - сказал министр.