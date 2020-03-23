Песков заявил, что Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом без всяких условий

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Оказание Россией помощи Италии в борьбе с коронавирусом не предполагает какие-то ответные меры со стороны Рима, в том числе наложение вето на решение о продлении антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это абсолютно не связано", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос. "Здесь не может идти речи о каких-то условиях, расчетах или надеждах", - добавил представитель Кремля. "Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются [Москвой], это не так", - сказал он.

Песков подчеркнул, что Италия нуждается "в гораздо более масштабной помощи". "То, что делает Россия, это посильная для российской стороны помощь", - сказал представитель Кремля.

Идея отмены взаимный санкций

Идея отмены взаимных рестрикций между Россией и странами Запада в условиях распространения коронавируса заслуживает внимания, но решение этого вопроса зависит не от Москвы, заявил Песков.

"Сама идея [отмены взаимных санкций], конечно, заслуживает внимания. Сейчас, когда мы столкнулись с таким напряженным моментом с точки зрения международной экономической конъюнктуры, с точки зрения конъюнктуры, связанной с ценами на энергоносители, с таким провокационным триггером в виде коронавируса, конечно, подобные рестрикции только усугубляют ситуацию", - сказал представитель Кремля. Он при этом подчеркнул, что "здесь зависит все от известных столиц". "Мне неизвестно, чтобы эти односторонние шаги готовились, и мне неизвестно о том, что это считается целесообразным", - ответил Песков на вопрос, может ли Москва первой отменить контрсанкции.