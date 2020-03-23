Регионы ДФО из-за коронавируса ужесточают ограничительный режим

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) подтверждено четыре случая заражения коронавирусом в Хабаровском крае и семь в Якутии. Трое жителей Хабаровского края посещали Италию, четвертый также вернулся из заграничной поездки. В Якутии первым, у кого подтвердили заболевание, стал генеральный директор Якутской топливно-энергетической компании (ПАО ЯТЭК), днем позже стало известно, что подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусом у работников этой компании.

ЯТЭК полностью переходит на удаленную работу по управлению, производственные процессы идут в штатном режиме. Как сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина, с понедельника отменяется плановый прием больных в медучреждениях. "Со всеми, у кого по сроку шло непосредственное лечение, выйдут на контакт лечащие доктора и определят, каким образом это лечение будут проводить", - отметила Балабкина. В Хабаровском крае, где под наблюдением медиков находятся более 700 человек, начнут санитарную обработку подъездов многоквартирных домов и планируют ввести горячую линию, на которую можно будет сообщать о качестве дезинфекции.

"В Сахалинской области соблюдают не только общероссийские меры безопасности, но и собственные дополнительные. К примеру, на наличие коронавирусной инфекции с прошлой недели проверяют не только вернувшихся из других стран, но и всех заболевших ОРВИ, а также всех тех, кто в течение последнего месяца прибыл на острова по внутренним российским авианаправлениям. Принято распоряжение по ограничению поездок в командировки и отпуска в другие страны для госслужащих и сотрудников бюджетной сферы. С сегодняшнего дня заработали пункты сдачи анализов на коронавирус", - сообщили в пресс-службе правительства Сахалина, уточнив, что в воскресенье мазки сдали уже 109 человек.

В Бурятии введен запрет на любые массовые мероприятия с количеством участников свыше 50 человек, а в Еврейской автономной области они отменены полностью. Здесь в ближайшее время будет развернута дополнительная лаборатория по выявлению коронавируса, также врио губернатора Ростислав Гольдштейн предложил закрыть на карантин бассейны. "Это связано с тем, что, по данным Минздрава, коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем (через чихание и кашель), с частицами пыли в воздухе, а также через рукопожатия и предметы обихода", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Похожие меры безопасности принимает Приморье, где для профилактики коронавируса также решено приостановить работу бассейнов. Кроме того, здесь временно закрыты театры и музеи, спортивные залы пока работают, но число посетителей в них не должно превышать 50. Кроме того, власти крупных городов региона - Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска - к вечеру 23 марта должны подобрать помещения для обсерваторов, где смогут проходить двухнедельный карантин вернувшиеся из-за границы люди.