Единороссы и ОНФ запустили онлайн-курсы помощи пожилым людям

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Волонтерские центры "Единой России" и Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили онлайн-курсы для активистов по оказанию помощи пожилым людям в связи с распространением коронавируса. Образовательные программы подготовило движение "Волонтеры Победы", сообщила член президиума генсовета единороссов, руководитель движения Ольга Амельченкова.

"Помощь сейчас действительно нужна. Только объединив усилия, мы сможем противостоять проблеме [распространения коронавируса]. Мы готовы включать в нашу работу и новых волонтеров, для этого необходимо пройти специальное обучение", - приводит слова Амельченковой пресс-служба единороссов в понедельник.

"В курсе будет информация о коронавирусе, способах его распространения, о том, как защитить себя и окружающих. Для нас важно, чтобы волонтер обладал полной информацией. Также мы рассказываем, как взаимодействовать с общественным штабом и какие функции может выполнять волонтер", - уточнила Амельченкова, добавив, что в первую очередь важно помочь одиноким пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной войны.

Она подчеркнула, что в настоящее время волонтеры переводят общение с ветеранами в телефонный режим. "Если нужно доставить продукты питания или медикаменты, то волонтеры закупят все необходимое и донесут до квартиры или дома ветерана", - сказала она.

Амельченкова добавила, что также в материалах курса будет подробно описан алгоритм, как правильно общаться с ветеранами в ходе личной встречи и по телефону. Кроме того, на онлайн-площадке присутствуют полезные советы о том, как пользоваться медицинскими масками, как правильно их утилизировать, как правильно мыть и дезинфицировать руки.