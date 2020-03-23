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Распространение коронавируса нового типа

Ольга Куриленко заявила, что выздоровела после заражения коронавирусом

По словам актрисы, сейчас у нее практически не наблюдается симптомов заражения
Ольга Куриленко Владимир Синдеев/ТАСС
Описание
Ольга Куриленко
© Владимир Синдеев/ТАСС

ТАСС, 23 марта. Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила в понедельник, что выздоровела после заражения коронавирусом нового типа.

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"Я думаю, я полностью выздоровела", - написала актриса на своей странице в Instagram.

Куриленко уточнила, что в первую неделю течения болезни у нее была высокая температура и очень сильная усталость, а также головная боль. Во вторую неделю температура прошла, но появился легкий кашель.

"Теперь практически никаких симптомов нет", - отметила актриса. 15 марта Куриленко сообщила, что заразилась коронавирусом и находится дома в изоляции.

Ольга Куриленко известна своими ролями в фильмах "Париж, я люблю тебя" (Paris, je t'aime, 2006), "Квант милосердия" (Quantum of Solace, 2008), "Обливион" (Oblivion, 2013).

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Распространение коронавируса нового типа
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