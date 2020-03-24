Опрос: только треть россиян знают о существовании вакцины против туберкулеза

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Каждый пятый житель России не может точно сказать, что такое туберкулез и только треть россиян знают о существовании вакцины против данного заболевания, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", приуроченного ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза, который отмечается 24 марта.

"Согласно результатам опроса, две трети россиян (78%) знают, что такое туберкулез, однако 23% признались, что точное определение и симптомы болезни назвать не смогут", - следует из результатов опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

На вопрос о верных фактах о туберкулезе более 80% респондентов отметили ежегодную флюорографию как эффективный способ профилактики и то, что туберкулез передается воздушно-капельным путем. Половина верно ответила, что туберкулез эффективно лечится. "Оказалось, что меньше всего респондентов знают о существовании вакцины против туберкулеза - этот пункт отметили только 36%", - говорится в исследовании.

"Что касается главных симптомов заболевания, 86% россиян считают, что следует обратиться к врачу после появления крови в мокроте при откашливании, 75% - при продолжительном кашле дольше 2-3 недель, 64% считают симптомами слабость и резкую потерю веса - 56%", - следует из текста. При этом больше половина опрошенных сообщили, что для профилактики заболевания они ежегодно проходят диспансеризацию и делают флюорографию, в то же время каждый десятый респондент уверен, что в обследовании нет никакого смысла. "Интересно, что ровно половина опрошенных подчеркнули - в России неэффективно проводится работа по информированию граждан о туберкулезе, способах его лечения и профилактики. Достаточно информации о болезни лишь 28%", - говорится в опросе.

Опрос проводился с 17 по 19 марта 2020 года среди 11064 российских пользователей проекта "Здоровье Mail.ru".

Туберкулез - инфекционная бактериальная болезнь, вызываемая микобактерией туберкулеза, которая наиболее часто поражает легкие. Туберкулез передается от человека к человеку через капли из глотки и легких людей, больных активной респираторной формой болезни. По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одной из десяти ведущих причин смерти в мире.