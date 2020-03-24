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Распространение коронавируса нового типа

Из стран АТР на Дальний Восток за сутки вернулись около тысячи человек

Все вернувшиеся из-за рубежа обязаны пройти двухнедельный карантин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Около тысячи человек вернулись на Дальний Восток из стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник. Все пассажиры чартерных рейсов отправились на двухнедельный домашний карантин, один находится в больнице с признаками ОРВИ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах правительств регионов Дальнего Востока.

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Плановый чартерный рейс из Таиланда прилетел во вторник в аэропорт Петропавловска-Камчатского, на его борту находились 267 человек. Сразу после приземления пассажиры прошли санитарно-карантинный контроль. Прибывших с признаками респираторных инфекций на борту судна не выявлено.

"Пассажирам выданы специальные анкеты, в которых они указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения. Все люди предупреждены, что они обязаны уйти на двухнедельный карантин. Отмечу, что это не принудительное мероприятие, люди спокойно приедут к себе домой и продолжат свой отдых в течение 14 дней", - рассказал первый вице-губернатор - председатель правительства региона Роман Василевский, слова которого приводятся в сообщении.

Накануне и в аэропорту Благовещенска приземлился самолет с 241 пассажиром на борту, из которых 206 - жители Амурской области, 35 человек - жители других субъектов (Приморский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область). Все прилетевшие прошли тепловизионный контроль и медицинский осмотр, в результате у одной пассажирки сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области выявили повышенную температуру. Ее доставили в Амурскую инфекционную больницу, сейчас ее анализ проверяется на COVID-2019.

Ежедневно около 500 человек возвращается из других стран и в Приморье. Как сообщила журналистам во вторник и.о. заместителя председателя правительства Приморского края, министр здравоохранения края Анастасия Худченко, они также отправлены на домашний карантин.

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