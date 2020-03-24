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Распространение коронавируса нового типа

В Башкирии подтвердили первые три случая заражения коронавирусом

Все заразившиеся уже изолированы

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Медики подтвердили заражение коронавирусом у трех жителей Башкирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице главы республики Радия Хабирова в соцсети "ВКонтакте".

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"У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали: двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все уже изолированы, их контакты отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов", - сказано в сообщении.

Глава республики назвал угрозу распространения инфекции реальной и призвал соблюдать меры предосторожности. "Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами - тоже. Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями", - говорится в сообщении.

Ранее в Башкирии был введен режим повышенной готовности. В республике отменены мероприятия с участием более 50 человек, закрыты кинотеатры и бассейны.

Теги
РоссияБашкортостанРаспространение коронавируса нового типа
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