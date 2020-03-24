Гости шоу "Просто о сложном" рассказали об условиях жизни в режиме самоизоляции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Художники Айдан Салахова и Павел Каплевич, а также журналист Юрий Сапрыкин и профессор практики Московской школы управления "Сколково" Светлана Миронюк рассказали ведущей ток-шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе об условиях жизни на карантине - вынужденном и добровольном. Новый выпуск вышел во вторник в "Яндекс.Эфире", он снят в онлайн-формате при помощи платформы Zoom.
Не надо бояться
Художница и скульптор Салахова прилетела из Италии почти две недели назад. Позднее выяснилось, что тем же рейсом в Москву прибыли два пассажира с коронавирусом. Художницу поместили на карантин в обсервационный центр "Царицыно", где находятся "бессимптомники" - те, кто только был в контакте с зараженными.
"Первые три дня все звонили мне, чтобы успокоить, а на самом деле я успокаивала в течение трех-четырех дней своих знакомых. И прошли все эти стадии неприятия, неверия, отрицания ситуации", - поделилась она.
Салахова рассказала, что в центре чувствует себя защищенной. "Я поняла, что они [медики] меня защищают и других защищают, это тебя не в тюрьму сажают. Надо понять, что нас защищают. Вот как раз сейчас нужна защита государства", - рассказала она, отметив, что в центре отличные условия.
Художница пока занята эскизами, а также занимается со студентами онлайн. "Я рада самоизоляции, что никто не будет приходить и отрывать меня от творчества", - поделилась она.
Социальная ответственность
Художник, продюсер театра и кино Павел Каплевич решился на изоляцию добровольно. "Я самоизолировался по простой причине - у меня ребенок заболел ветрянкой. Ко всем коронавирусам - ветрянка. А я общался с ним за день за этого, и я подумал - что он сидит, и я сижу", - рассказал он.
Каплевич полагает, что для предотвращения пандемии нужны более жесткие меры со стороны властей. "Жестокость не каждый может применить. Я считаю, что это должны власти делать. И народ должен это воспринимать как форс-мажор, а не как "может быть", - отметил он.
В свою очередь Юрий Сапрыкин, так же находящийся на добровольной самоизоляции, считает, что сейчас самое важное убедить старшее поколение в необходимости оставаться дома.
"Надо смотреть за родными, надо смотреть за соседями, надо помогать тем, кто остается дома или не может выходить из дома, уговаривать, чтобы они оставались дома, - считает он. - Более того, я уверен, что мы объединимся. У нас как у общества высокий навык самоорганизации, чтобы тушить пожары, чтобы лечить больных, не дожидаясь карантина или после введения карантина".
При этом журналист уверен, что перегибать палку и давить на старших родственников семьи не должны. По его мнению, решение о жестких мерах могут принимать только власти.
Сократить контакты
Светлана Миронюк так же находится на добровольной самоизоляции. Она считает, что для сдерживания эпидемии нужно ограничить свои социальные контакты на 75%. Если же подумать о тех людях, кто вынужден работать и из-за этого ежедневно пользоваться метро, то цифра ограничений у самоизолированных, тех, кто может себе это позволить, должна возрасти до 95% сказала она.
"Это очень социальный вирус, очень социальная пандемия. Социальная, потому что затрагивает наши отношения с другими людьми очень сильно, потому что если у тебя что-то находят, то проверяют всех вообще, с кем ты контактировал, - сказала Миронюк. - Социальный [вирус], потому что социальную ответственность на тебя навешивает, или ты сам ее на себя навешиваешь. И социальный, потому что единственное лекарство, которое сегодня есть, это социальная дистанция".
Именно поэтому Миронюк поддерживает более жесткие меры, чтобы не повторить "итальянский сценарий".
О программе
В марте вышел второй сезон передачи "Просто о сложном". Шеварднадзе, которая сейчас сама находится на карантине после поездки в Лондон, предложила поменять формат передачи. Она считает, что вскоре программу Zoom, которую уже открыли для себя школы, университеты, компании, будут использовать для общения все. "Это то, к чему во время пандемии постепенно приходит весь мир. Будем экспериментировать. Наша программа находится в поиске вместе со всем обществом, и мы хотим быть актуальнее и полезнее для людей, которые сейчас нуждаются в поддержке, - сказала она ТАСС. - Мы очень хотели бы этими новыми выпусками как-то объединить общество, потому что это то, в чем мир сейчас нуждается больше всего".
Продюсер проекта Алексей Боков в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что авторы в новых условиях пандемии ищут новые формы и экспериментируют, чтобы быть интересными и полезными зрителям.