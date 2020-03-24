Гости шоу "Просто о сложном" рассказали об условиях жизни в режиме самоизоляции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Художники Айдан Салахова и Павел Каплевич, а также журналист Юрий Сапрыкин и профессор практики Московской школы управления "Сколково" Светлана Миронюк рассказали ведущей ток-шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе об условиях жизни на карантине - вынужденном и добровольном. Новый выпуск вышел во вторник в "Яндекс.Эфире", он снят в онлайн-формате при помощи платформы Zoom. Не надо бояться Художница и скульптор Салахова прилетела из Италии почти две недели назад. Позднее выяснилось, что тем же рейсом в Москву прибыли два пассажира с коронавирусом. Художницу поместили на карантин в обсервационный центр "Царицыно", где находятся "бессимптомники" - те, кто только был в контакте с зараженными.

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"Первые три дня все звонили мне, чтобы успокоить, а на самом деле я успокаивала в течение трех-четырех дней своих знакомых. И прошли все эти стадии неприятия, неверия, отрицания ситуации", - поделилась она. Салахова рассказала, что в центре чувствует себя защищенной. "Я поняла, что они [медики] меня защищают и других защищают, это тебя не в тюрьму сажают. Надо понять, что нас защищают. Вот как раз сейчас нужна защита государства", - рассказала она, отметив, что в центре отличные условия. Художница пока занята эскизами, а также занимается со студентами онлайн. "Я рада самоизоляции, что никто не будет приходить и отрывать меня от творчества", - поделилась она. Социальная ответственность Художник, продюсер театра и кино Павел Каплевич решился на изоляцию добровольно. "Я самоизолировался по простой причине - у меня ребенок заболел ветрянкой. Ко всем коронавирусам - ветрянка. А я общался с ним за день за этого, и я подумал - что он сидит, и я сижу", - рассказал он. Каплевич полагает, что для предотвращения пандемии нужны более жесткие меры со стороны властей. "Жестокость не каждый может применить. Я считаю, что это должны власти делать. И народ должен это воспринимать как форс-мажор, а не как "может быть", - отметил он.

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