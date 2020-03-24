{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Гости шоу "Просто о сложном" рассказали об условиях жизни в режиме самоизоляции

Среди гостей нового выпуска - художники Айдан Салахова и Павел Каплевич, журналист Юрий Сапрыкин и профессор практики Московской школы управления "Сколково" Светлана Миронюк

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Художники Айдан Салахова и Павел Каплевич, а также журналист Юрий Сапрыкин и профессор практики Московской школы управления "Сколково" Светлана Миронюк рассказали ведущей ток-шоу "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе об условиях жизни на карантине - вынужденном и добровольном. Новый выпуск вышел во вторник в "Яндекс.Эфире", он снят в онлайн-формате при помощи платформы Zoom.

Не надо бояться

Художница и скульптор Салахова прилетела из Италии почти две недели назад. Позднее выяснилось, что тем же рейсом в Москву прибыли два пассажира с коронавирусом. Художницу поместили на карантин в обсервационный центр "Царицыно", где находятся "бессимптомники" - те, кто только был в контакте с зараженными.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"Первые три дня все звонили мне, чтобы успокоить, а на самом деле я успокаивала в течение трех-четырех дней своих знакомых. И прошли все эти стадии неприятия, неверия, отрицания ситуации", - поделилась она.

Салахова рассказала, что в центре чувствует себя защищенной. "Я поняла, что они [медики] меня защищают и других защищают, это тебя не в тюрьму сажают. Надо понять, что нас защищают. Вот как раз сейчас нужна защита государства", - рассказала она, отметив, что в центре отличные условия.

Художница пока занята эскизами, а также занимается со студентами онлайн. "Я рада самоизоляции, что никто не будет приходить и отрывать меня от творчества", - поделилась она.

Социальная ответственность

Художник, продюсер театра и кино Павел Каплевич решился на изоляцию добровольно. "Я самоизолировался по простой причине - у меня ребенок заболел ветрянкой. Ко всем коронавирусам - ветрянка. А я общался с ним за день за этого, и я подумал - что он сидит, и я сижу", - рассказал он.

Каплевич полагает, что для предотвращения пандемии нужны более жесткие меры со стороны властей. "Жестокость не каждый может применить. Я считаю, что это должны власти делать. И народ должен это воспринимать как форс-мажор, а не как "может быть", - отметил он.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В свою очередь Юрий Сапрыкин, так же находящийся на добровольной самоизоляции, считает, что сейчас самое важное убедить старшее поколение в необходимости оставаться дома.

"Надо смотреть за родными, надо смотреть за соседями, надо помогать тем, кто остается дома или не может выходить из дома, уговаривать, чтобы они оставались дома, - считает он.  - Более того, я уверен, что мы объединимся. У нас как у общества высокий навык самоорганизации, чтобы тушить пожары, чтобы лечить больных, не дожидаясь карантина или после введения карантина".

При этом журналист уверен, что перегибать палку и давить на старших родственников семьи не должны. По его мнению, решение о жестких мерах могут принимать только власти.

Сократить контакты

Светлана Миронюк так же находится на добровольной самоизоляции. Она считает, что для сдерживания эпидемии нужно ограничить свои социальные контакты на 75%. Если же подумать о тех людях, кто вынужден работать и из-за этого ежедневно пользоваться метро, то цифра ограничений у самоизолированных, тех, кто может себе это позволить, должна возрасти до 95% сказала она.

"Это очень социальный вирус, очень социальная пандемия. Социальная, потому что затрагивает наши отношения с другими людьми очень сильно, потому что если у тебя что-то находят, то проверяют всех вообще, с кем ты контактировал, - сказала Миронюк. - Социальный [вирус], потому что социальную ответственность на тебя навешивает, или ты сам ее на себя навешиваешь. И социальный, потому что единственное лекарство, которое сегодня есть, это социальная дистанция".

Именно поэтому Миронюк поддерживает более жесткие меры, чтобы не повторить "итальянский сценарий".

О программе

В марте вышел второй сезон передачи "Просто о сложном". Шеварднадзе, которая сейчас сама находится на карантине после поездки в Лондон, предложила поменять формат передачи. Она считает, что вскоре программу Zoom, которую уже открыли для себя школы, университеты, компании, будут использовать для общения все. "Это то, к чему во время пандемии постепенно приходит весь мир. Будем экспериментировать. Наша программа находится в поиске вместе со всем обществом, и мы хотим быть актуальнее и полезнее для людей, которые сейчас нуждаются в поддержке, - сказала она ТАСС. - Мы очень хотели бы этими новыми выпусками как-то объединить общество, потому что это то, в чем мир сейчас нуждается больше всего".

Продюсер проекта Алексей Боков в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что авторы в новых условиях пандемии ищут новые формы и экспериментируют, чтобы быть интересными и полезными зрителям. 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Роспотребнадзор: под наблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 93,6 тыс. человек
По данным ведомства, провели более 185 тыс. тестов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС