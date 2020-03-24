Комитет СФ поддержал законы о наказании за нарушения при голосовании по конституции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал во вторник законы, распространяющие существующую уголовную и административную ответственность за нарушения на выборах в том числе и на общероссийское голосование по поправке к конституции, нарушителям будет грозить до четырех лет лишения свободы. Комитет рекомендовал верхней палате одобрить законы на заседании 25 марта.

В главе 19 УК РФ "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум. Авторами поправок в УК выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправками "предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования". Предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Согласно действующей редакции УК РФ, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня для членов избирательной комиссии предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.

Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования. Фальсификация избирательных документов наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав в УК РФ предусмотрен штраф в размере до 80 тыс. рублей. Кроме того, суд вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Второй закон, одобренный во вторник комитетом, предусматривает аналогичные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения вносятся в статьи о правонарушениях на выборах, которыми в зависимости от состава нарушения и степени его тяжести предусмотрены штрафы от 300 до 50 тыс. рублей.