"Яндекс" запустил онлайн-курс для подготовки учителей к режиму "удаленки"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Яндекс" запустил специальный онлайн-курс для подготовки учителей российских школ к режиму дистанционного преподавания. Об этом говорится в сообщении компании.

"В связи с переходом российских школ на дистанционное обучение "Яндекс" запустил для учителей программу подготовки. Компания разработала для педагогов онлайн-курс, рассказывающий про особенности "дистанционки", и составила методические рекомендации", - сообщает компания.

Отмечается, что курс создали эксперты "Яндекс.Учебника". Он поможет составить комплексное представление о том, как организовать учебный процесс в новых условиях. Курс состоит из пяти модулей; каждый посвящен тому или иному аспекту дистанционного обучения. Например, на одном из занятий педагогов научат работать с инструментами для удаленного проведения уроков в "Яндекс.Учебнике", а на другом расскажут, как взаимодействовать с родителями в период карантина.

Также "Яндекс" проведет ряд вебинаров для учителей, на которых можно будет получить ответы на самые популярные вопросы про дистанционное обучение. "Все материалы бесплатно доступны на отдельной вкладке на сайте "Яндекс.Учебника", с ними можно ознакомиться из любой точки мира", - пояснили в "Яндексе", уточнив, что первый вебинар состоится 24 марта.

"Яндекс" также открыл бесплатную горячую линию для учителей, по телефону 8-800-234-79-67 педагоги смогут задать экспертам из "Яндекса" любые вопросы, связанные с дистанционным обучением.

Ранее компания сообщала, что разработает специализированную платформу для дистанционного обучения. С 2020 по 2022 год "Яндекс" намерен вложить в образовательные проекты более пяти миллиардов рублей.