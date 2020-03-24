В Марий Эл уволили главврача перинатального центра, из которого похитили ребенка

ТАСС, 24 марта. Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения региона Марине Паньковой после того, как из перинатального центра Йошкар-Олы похитили ребенка. Главный врач центра Николай Сушенцов уволен, сообщила ТАСС во вторник заместитель начальника организационно-аналитического управления главы республики Екатерина Серебрякова.

23 марта в Йошкар-Оле из республиканского перинатального центра пропала новорожденная девочка. 24 марта при непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала центра правоохранителям была установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка. Ребенка передали родителями, подозреваемая задержана. Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение несовершеннолетнего" и "Халатность".

"Сегодня глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра. Приказом Минздрава республики главный врач перинатального центра Николай Сушенцов освобожден от занимаемой должности", - сказала она.