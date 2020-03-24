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В Марий Эл ребенка похитили из роддома

Девочку нашли и передали родителям

ТАСС, 24 марта. Сотрудники правоохранительных органов Республики Марий Эл задержали подозреваемую в похищении ребенка из роддома в Йошкар-Оле. Ребенка нашли и передали родителям, говорится во вторник в сообщении на сайте СК РФ.

23 марта в Йошкар-Оле из республиканского перинатального центра пропала новорожденная девочка. Возбуждено два уголовных дела: по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

"Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и полиции тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка. При непосредственном содействии главного врача и медицинского персонала ГБУ РМЭ "Перинатальный центр" установлена 33-летняя подозреваемая, по месту жительства которой обнаружена девочка", - говорится в сообщении. 

Новорожденная здорова, ее передали родителям. Подозреваемую задержали.

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