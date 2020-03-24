В США к борьбе с коронавирусом привлекли более 9 тыс. военнослужащих Нацгвардии

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Более 9 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США участвуют в борьбе с распространением нового коронавируса на территории страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении пресс-службы Нацгвардии.

"Все 50 штатов, три [заморские] территории и [столичный] округ Колумбия ведут борьбу с COVID-19 [болезнь, вызываемая коронавирусом]. По состоянию на нынешнее утро [вторника] более 9 тыс. мужчин и женщин Нацгвардии оказывают помощь в борьбе с COVID-19 по указанию губернаторов [своих штатов]", - сообщили в пресс-службе.

В минувшую субботу к борьбе с распространением инфекции в 32 штатах были привлечены более 5,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии. В их задачи входит планирование защитных мер, обучение методам индивидуальной защиты, оказание поддержки медицинским учреждениям и их работникам, материально-техническая поддержка, а также оказание помощи в проведении дезинфекции и уборки мест общего пользования.

Как заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, оперативно справиться с распространением коронавируса в США нельзя без мобилизации вооруженных сил страны.

Части Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (Сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 592 человека.