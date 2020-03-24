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Распространение коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка считает, что без регулярных войск коронавирус в США быстро не победить

По словам Билла де Блазио, американские вооруженные силы не знают себе равных в организации, мобилизации, логистике, транспортировке по всей стране

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Справиться оперативно с распространением в США заболевания, вызываемого новым коронавирусом, нельзя без мобилизации вооруженных сил (ВС) страны. Об этом во вторник в эфире телеканала Fox News заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

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"Я считаю, что наши вооруженные силы не знают себе равных в организации, мобилизации, логистике, транспортировке по всей стране. И ВС располагают одним из лучших в стране медперсоналом", - отметил мэр. Он назвал город Нью-Йорк эпицентром распространения в США заболевания, вызываемом новым коронавирусом, и обратил внимание на усугубление ситуации во Флориде, Луизиане, Джорджии и других штатах.

"ВС - это единственная, на мой взгляд, сила, способная обеспечить бесперебойную доставку медперсонала, припасов и оборудования туда, где они больше всего нужны. Национальная гвардия замечательно справляется, но в пределах каждого отдельного штата. А кризис обрел уже общенациональный масштаб", - пояснил де Блазио, высказавшись в пользу "скорейшей мобилизации американских вооруженных сил". "В Америке нет других сил, способных справиться с этой задачей", - резюмировал мэр.

По состоянию на минувшие выходные более 5,5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США были задействованы в 32 штатах страны для борьбы с распространением нового коронавируса. В задачи нацгвардейцев входит планирование защитных мер, обучение методам индивидуальной защиты, оказание поддержки медицинским учреждениям и их работникам, материально-техническая поддержка, а также оказание помощи в проведении дезинфекции и уборки мест общего пользования.

Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые вышли на третье место в мире по данному показателю, зафиксировано 46 450 случаев заражения коронавирусом. Умерли 593 человека.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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