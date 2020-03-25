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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Украины разрешило принудительную госпитализацию с симптомами коронавируса

В стране зафиксировано 113 случаев заражения

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Правительство Украины в среду разрешило учреждениям здравоохранения проводить принудительное обследование и госпитализацию пациентов, у которых обнаружены симптомы нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

"Учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медобследование лиц, имеющих симптомы коронавируса или находившихся в контакте с людьми, которым установлен этот диагноз, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее в среду правительство Украины приняло решение ввести режим ЧС по всей стране до 24 апреля и продлить сроки карантина на этот же срок.

По данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, в стране по состоянию на утро 25 марта зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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