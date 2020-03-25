Мишустин обсудил с Володиным инициативы кабмина по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным вопросы, связанные с противодействием распространению коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в среду.

"Обсуждались вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - С учетом того, что 26 марта правительство внесет в Госдуму ряд соответствующих законодательных инициатив, участники встречи подчеркнули важность того, чтобы решения по этим законопроектам были приняты в ближайшее время".

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы, связанные с предстоящим отчетом правительства в Государственной думе, проведением соответствующих консультаций с фракциями по основным темам, которые поднимаются профильными комитетами нижней палаты парламента. Ранее сообщалось, что премьер выступит с отчетом в нижней палате парламента 15 апреля.