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В СПЧ назвали ожидаемым решение о переносе даты голосования по конституции

В СПЧ согласились с президентом России, что здоровье и безопасность граждан дороже

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает важным и ожидаемым решение о переносе даты голосования по конституции, о котором объявил президент РФ Владимир Путин.

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Путин в телеобращении к гражданам в среду заявил, что дата голосования по поправкам в конституцию должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

"В Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствуют данное решение и считают его важным, ожидаемым и разумным", - отмечается в релизе на сайте Совета.

Ответственный секретарь СПЧ, председатель комиссии по избирательным правам Александр Точенов, чьи слова приводятся на сайте Совета, отметил важность голосования по поправкам в конституцию. "Но, о чем и сказал президент, здоровье и безопасность граждан дороже. Поэтому принято такое решение. Теперь эпидемиологическая обстановка покажет, когда будет возможность провести голосование. Будем ждать и надеяться, что уже скоро можно будет вернуться к этому вопросу", - считает он.

Член СПЧ Александр Брод в свою очередь отметил, что предложение президента сделано с целью обеспечения безопасности граждан.

"Это сделано как раз с целью обеспечения здоровья и безопасности граждан. Рисковать здоровьем людей в связи с таким событием было бы неразумным. Планируется, что в связи с учетом профилактических мер ситуация пойдет на спад, а дальше будет назначена новая дата голосования", - отметил Брод.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в конституцииОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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