Кузнецова: предложенные Путиным меры поддержки помогут семьям преодолеть период пандемии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что предложенные президентом Владимиром Путиным в обращении к россиянам меры поддержки помогут семьям преодолеть период пандемии коронавируса. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба детского омбудсмена.

"В условиях профилактических мер коронавирусной инфекции особенно актуально прозвучали слова президента о поддержке семей с детьми, наиболее уязвимой категории. Автоматическое продление пособий и льгот, выплаты семьям с детьми до трех лет, расчет больничных, исходя из суммы одного МРОТ, ипотечные каникулы - все это поможет семьям преодолеть непростой период", - отметила Кузнецова.

Она напомнила, что ранее обращалась в рабочую группу Госсовета с просьбой предусмотреть меры, направленные на поддержку семей с детьми в период нахождения на карантине.

"Очень рада, что многие предложения услышаны. Теперь дело за нами - за гражданами своей страны, нельзя пренебрегать рекомендациями, которые дают специалисты, будем беречь себя и своих близких, стараться помочь, если это необходимо", - отметила детский омбудсмен.

Она также назвала ситуацию с пандемией коронавируса "всеобщим тестом на ответственность и милосердие".