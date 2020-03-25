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Распространение коронавируса нового типа

Около 380 человек готовятся к вылету из Шарм-эш-Шейха 26 марта

Группа российских дипломатов приехала на Синай, чтобы на месте помочь соотечественникам с вылетом на родину

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 25 марта. /Корр.ТАСС Дина Пьяных/. Два рейса авиакомпании "Белавиа" из Шарм-эш-Шейха в Москву запланированы на 26 марта. К вылету с курорта готовятся 378 человек, в основном россиян, которые не смогли вовремя уехать из страны из-за закрытия Египтом авиасообщения с остальным миром в связи с пандемией нового коронавируса, сообщил в среду ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров.

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"Полностью сформированы списки на два самолета, их вылет запланирован на четверг в 11:00 (12:00 мск) и 12:30 (13:30 мск), каждый борт берет 189 пассажиров. Большинство выезжающих - граждане России, но есть также жители СНГ, в частности, Казахстана, Белоруссии, Украины", - сказал Абакаров.

По его словам, сейчас готовятся списки людей для вылета 27 марта. Группа российских дипломатов приехала на Синай, чтобы на месте помочь соотечественникам с вылетом на родину.

После того, как с 19 марта страна пирамид отменила все авиарейсы за рубеж, оставив государствам возможность только вывозить своих граждан с курортов, здесь в подвешенном состоянии оказались более двух тысяч человек. У многих были забронированы билеты на "Турецкие авиалинии" (Turkish Airlines), но Турция запретила полеты в и из Египта с 17 марта. Кто-то успел купить билеты на чартеры через третьи страны, в частности, Казахстан и Белоруссию, около 100 россиян смогли улететь дополнительным рейсом "Аэрофлота" из Каира 23 марта.

По оценкам российских дипломатов, в Хургаде остаются порядка 1000 человек, свыше 800 - в Шарм-эш-Шейхе, еще около 100 - в Каире, которые приехали в столицу из курортных зон в надежде улететь на родину. Кроме того, в Дахабе находятся около 100 дайверов из России, которые планируют самостоятельно добраться до Шарм-эш-Шейха и вылететь домой 26 марта.

В Хургаде сейчас также формируются списки для подготовки вылета в четверг россиян с красноморского курорта.

Чартерное сообщение между Россией и египетскими курортами отсутствует уже 4,5 года с момента авиакатастрофы на Синае в октябре 2015 года. Поэтому для вывоза россиян была привлечена авиакомпания "Белавиа" в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги.

Ситуация с коронавирусом в Египте

С сегодняшнего дня сроком на две недели Египет ввел комендантский час с 19:00 вечера до 6:00 по местному времени. Ограничения на передвижения действуют и на курортах. Но и в дневное время синайский курорт фактически пуст. Здесь остаются те немногие иностранные туристы, кто готовится вот-вот вернуться домой.

Многие отели уже закрылись на карантин, оставшиеся закроются после отъезда последнего иностранца, а персонал уйдет на 14-дневную изоляцию. После этого город опустеет.

На въездах на Синайский полуостров у всех проверяют температуру, аналогичные меры принимаются в отелях и на блокпостах перед въездом в Шарм-эш-Шейх. Дезинфекторы для рук тоже уже стали неотъемлемым атрибутом курортных гостиниц.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Египте достигло к настоящему моменту 442. Как сообщил в среду в ежедневном пресс-релизе Минздрав республики, общее число летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, составило 21.

Теги
ЕгипетРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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