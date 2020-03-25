Собянин: зарплата учителей не должна снижаться из-за перехода на дистанционное обучение

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Зарплата московских учителей не должна измениться в связи с переходом столичных школ на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин, отвечая на вопросы в эфире телеканала "ТВЦ" .

"Зарплата не должна быть ниже той, которую они получали до этой ситуации, деньги на это заложены, нормативы финансирования остались прежними, никто их не урезал, поэтому школы должны выплачивать такую же зарплату, как и до введения ограничительных мер", - сказал Собянин.

Он напомнил, что все педагоги Москвы сейчас работают в системе электронной школы. Она, в частности, подразумевает ведение электронных дневников и журналов, наличие планшетных компьютеров и электронной доски у каждого педагога. Теперь же, по словам мэра, к этому добавились еще электронные переписки с родителями и детьми, а также общение по скайпу.

"Это серьезная и большая работа, это возможность проведения экзаменов и опросов, подготовки к экзаменам, никто ничего этого не отменял", - заметил градоначальник. Он особо подчеркнул и тот факт, что дистанционное обучение позволяет и детям проводить время, находясь дома.

Отвечая на вопрос, как быть в таком случае учителям физической культуры, Собянин выразил уверенность в том, что, по сути, и они могут давать занятия ученикам. "По большому счету можно тоже давать занятия, позаниматься физкультурой дома насколько это возможно", - заключил мэр.