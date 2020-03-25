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Мишустин выразил соболезнования родным Инны Макаровой

По словам премьера, она делала любую роль неповторимой и притягательной

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Инны Макаровой. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

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Биография Инны Макаровой

"Инна Владимировна была уникальной актрисой, народной не только по званию, но и по сути. В ней органично сочетались драматический талант, эмоциональность, обаяние. Создавая самые разные образы в театре и кино, она всегда точно передавала чувства своих героинь. Делала любую роль неповторимой и притягательной, восхищала зрителей каждой своей работой", - подчеркнул премьер.

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла 25 марта на 94-м году жизни.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичМакарова, Инна Владимировна
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