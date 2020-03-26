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Распространение коронавируса нового типа

Власти Приамурья выделили 7,5 млн рублей на оснащение медицинских лабораторий

Речь идет о лабораториях, которые станут проводить тестирование жителей региона на наличие нового типа коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Амурской области выделило 7,5 млн рублей из резервного фонда на оборудование для медицинских учреждений, которые должны включиться в работу по лабораторным исследованиям анализов жителей региона на новый тип коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Василий Орлов.

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"В сутки проводится 200 исследований, при возможности увеличения до 500. Сам процесс занимает около четырех часов, то есть результат "день в день". Сейчас задача - расширить сеть скрининга, еще три лаборатории (областная инфекционная больница, областная взрослая, больница в Свободном), надеемся на подключение в работу частной медицинской лаборатории. Оборудование для больниц будет, деньги из областного резервного фонда (7,5 млн рублей) уже выделены", - написал губернатор.

Он отметил, что сейчас исследования проводятся на базе испытательно-лабораторного центра "Гигиены и эпидемиологии в Амурской области". Здесь работают пять специализированных приборов, которые позволяют в короткие сроки провести диагностику COVID-19.

Ранее власти Амурской области создали четыре дистанционных консультативных центра для помощи врачам региона, которые могут столкнуться с необходимостью лечения зараженных новым коронавирусом. Организованы телемедицинские круглосуточные пункты в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Центры созданы на базе Амурской областной клинической больницы, Амурской областной детской клинической больницы, областного перинатального центра и Амурской областной инфекционной больницы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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