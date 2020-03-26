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Распространение коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса находятся 138,7 тыс. человек

Всего в стране зарегистрировано 658 случаев заражения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 138 тыс. человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 202 925 человек, по состоянию на 25 марта под контролем остаются 138 769 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на среду, в стране был проведен 197 251 тест на коронавирус.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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