"Уральские авиалинии" вывезут россиян из Израиля, Таиланда и Армении в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в ближайшие дни совершит рейсы в Израиль, Таиланд и Армению, авиасообщение с которыми прекращено из-за распространения коронавируса, чтобы вывезти россиян из этих стран, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

Правительство РФ в четверг поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение будет сделано только для рейсов для вывоза россиян.

"Выполнение специальных рейсов продолжается. 26 марта будет выполнен рейс Москва - Тель-Авив - Москва, 27 марта будет выполнен Иркутск - Бангкок - Иркутск и 1 апреля Москва - Ереван - Москва", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в компании заявили о приостановке рейсов из России в города Австрии, Венгрии, Казахстана, Кипра, Нидерландов, Чехии, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Индии, Израиля, Китая, Таиланда, Франции и Японии, а также Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории. При этом порядка 10 тыс. россиян уже было вывезено компанией из зарубежных стран.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.