{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Уральские авиалинии" вывезут россиян из Израиля, Таиланда и Армении в ближайшие дни

Всего компания вывезла порядка 10 тыс. россиян из зарубежных стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в ближайшие дни совершит рейсы в Израиль, Таиланд и Армению, авиасообщение с которыми прекращено из-за распространения коронавируса, чтобы вывезти россиян из этих стран, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в четверг.

На эту тему
Список вывозных рейсов для россиян

Правительство РФ в четверг поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение будет сделано только для рейсов для вывоза россиян.

"Выполнение специальных рейсов продолжается. 26 марта будет выполнен рейс Москва - Тель-Авив - Москва, 27 марта будет выполнен Иркутск - Бангкок - Иркутск и 1 апреля Москва - Ереван - Москва", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в компании заявили о приостановке рейсов из России в города Австрии, Венгрии, Казахстана, Кипра, Нидерландов, Чехии, Узбекистана, Германии, Испании, Италии, Индии, Израиля, Китая, Таиланда, Франции и Японии, а также Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Черногории. При этом порядка 10 тыс. россиян уже было вывезено компанией из зарубежных стран.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Путин: ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС