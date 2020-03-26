Посольство РФ в Индии призывает россиян до 14:00 мск зарегистрироваться в консульствах

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 марта. /ТАСС/. Посольство России в Индии сообщает, что регистрация граждан РФ для формирования списков для их возвращения на родину завершается в четверг до 16:30 местного времени (14:00 мск) и призывает срочно всех россиян зарегистрироваться на ресурсах посольства и своих консульских округов. Об этом сообщил российским журналистам в Индии заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

"Я бы хотел еще раз обратиться ко всем российским гражданам, находящимся в Индии. Сегодня, в 14:00 по московскому времени, заканчивается формирование списков на отъезд на родину. Мы принимаем меры по вывозу всех российских граждан, которые находятся сейчас в Индии. Такие списки постоянно обновляются, направляются в Москву. На сегодняшний момент, по делийскому консульском округу значится 696 человек, которые заявили о желании быть доставленными в Москву. Ежеминутно поступают новые обращения граждан. Однако всем нужно осознать, что в 16:30 по делийскому времени прием обращений приостановится", - сказал Федоров.

В Индии действуют четыре консульских учреждения - это консульский отдел в столице Нью-Дели, который отвечает за ряд прилегающих к национальному столичному округу Дели штатов, генконсульство в Калькутте, генконсульство в Мумбаи и генконсульство в Ченнаи. Курортная зона Гоа относится к Мумбайскому консульскому округу.

"Информация о принадлежности тех или иных штатов к консульским округам размещена на сайте посольства. Убедительная просьба российским гражданам, находящимся в Индии, обращаться в свои генконсульства во избежание дублирования списков на отлет. Поймите, что наша почта зависает от десятков и сотен писем. Конечно мы справляемся и работаем круглосуточно, чтобы обработать все заявки, но хотелось бы упорядочить эту работу, чтобы люди обращались в те консульства, которые находятся ближе к ним", - подчеркнул заведующий консульским отделом посольства.

Нужны конкретные данные

Он также попросил граждан России сообщать о себе конкретные данные, номера паспортов, пункты, где люди хотят пройти карантин, каким транспортом они потом собираются передвигаться по России. Это важно для того, чтобы обеспечить их своевременную доставку домой.

Федоров напомнил, что границы между штатами Индии перекрыты, есть сложности с передвижением даже внутри городов, в том числе в Нью-Дели. Пока полиция пропускает людей с документами, которые выдает посольство, но - особенно в сельской местности - это не всегда срабатывает.

"Мы активно работаем с руководством МИД Индии, чтобы такие разрешения выдавались на уровне центрального правительства. Пока понимание у руководства Индии есть. Мы настоятельно рекомендуем гражданам заявить о себе, не тянуть с этим", - добавил дипломат.

Федоров добавил, что посольство взаимодействует с МИД Индии и другими, в том числе силовыми структурами, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд российских граждан в аэропорты и точки сбора. Но необходимо заранее уведомлять российских дипломатов о передвижении группами, чтобы вовремя поставить в известность об этом местные власти.