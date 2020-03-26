Более 760 граждан России и стран СНГ вылетели с египетских курортов в Москву

Из Шарм-эш-Шейха с разницей в полтора часа взяли курс на московский аэропорт Домодедово два борта с 372 пассажирами на борту, среди выезжающих - семьи с детьми, в том числе младенцами, а также пожилые люди и инвалиды. "Нам удалось собрать два полных борта", - рассказал ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Каире Юсуп Абакаров, который с группой дипломатов находится в аэропорту и следит за тем, чтобы отправка осуществлялась по графику в соответствии со сформированными заранее списками. По его словам, из Хургады в четверг вылетели также два борта "Белавиа", на борту которых находятся в общей сложности более 390 человек.

"Первый самолет из Шарм-эш-Шейха улетел заполненный полностью, на втором осталось лишь несколько свободных мест, так как некоторые передумали улетать, узнав про карантин в России", - рассказал дипломат. Большинство выезжающих - отдыхавшие здесь туристы России, а также стран СНГ, в частности, Казахстана, Белоруссии, Украины. Взяли и тех, кто работал в курортных городах в сфере туризма, но из-за пандемии оказался без работы, без жилья и средств к существованию, так как в связи с новым коронавирусом отели в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде закрываются один за другим на карантин.

В пятницу, 27 марта, из Египта в Москву должны вывезти еще одну большую группу застрявших здесь россиян, с этой целью "Белавиа" направит в страну четыре самолета.

После того, как с 19 марта Египет отменил все авиарейсы за рубеж, оставив государствам возможность только вывозить своих граждан с курортов, в подвешенном состоянии оказались более 2 тыс. граждан России. У многих были забронированы билеты на Turkish Airlines, но Турция запретила полеты в и из Египта с 17 марта. Кто-то успел купить билеты на чартеры через третьи страны, в частности, Казахстан и Белоруссию, около 100 россиян смогли улететь дополнительным рейсом "Аэрофлота" из Каира 23 марта.

Чартерное сообщение между Россией и египетскими курортами отсутствует уже 4,5 года с момента авиакатастрофы на Синае в октябре 2015 года. Поэтому для вывоза россиян была привлечена белорусская авиакомпания "Белавиа".