{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Колокольцев утвердил план мероприятий МВД по борьбе с распространением коронавируса

До особого распоряжения в министерстве будет функционировать оперативный штаб

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил план неотложных мероприятий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МВД.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

"Утвержден и направлен на места соответствующий план неотложных мероприятий. К их реализации нужно подойти с максимальной ответственностью, отработать алгоритмы межведомственного взаимодействия в новых обстоятельствах", - приводят в сообщении пресс-службы слова Колокольцева. План направлен во все региональные подразделения министерства.

С 18 марта до особого распоряжения в министерстве будет функционировать оперативный штаб. Министр потребовал обеспечить своевременное представление штабу информации по распространению коронавируса в России. Как отмечается в сообщении, глава МВД будет лично контролировать весь спектр мероприятий в данной сфере.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Посольство РФ в Таиланде получило более 15 тыс. обращений от желающих вернуться на родину
Заявки продолжают поступать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС