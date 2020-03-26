Колокольцев утвердил план мероприятий МВД по борьбе с распространением коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил план неотложных мероприятий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МВД.

"Утвержден и направлен на места соответствующий план неотложных мероприятий. К их реализации нужно подойти с максимальной ответственностью, отработать алгоритмы межведомственного взаимодействия в новых обстоятельствах", - приводят в сообщении пресс-службы слова Колокольцева. План направлен во все региональные подразделения министерства.

С 18 марта до особого распоряжения в министерстве будет функционировать оперативный штаб. Министр потребовал обеспечить своевременное представление штабу информации по распространению коронавируса в России. Как отмечается в сообщении, глава МВД будет лично контролировать весь спектр мероприятий в данной сфере.