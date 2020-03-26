Форумы "Сообщество" в Сочи и Барнауле перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 26 марта. Совет Общественной палаты (ОП) РФ принял решение перенести даты форумов "Сообщество" в Сочи и Барнауле на более поздний период 2020 года в связи с распространением коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба ОП РФ.

Форум в Сочи должен был пройти 28-29 марта, а в Барнауле - в апреле. "На форуме в Сочи Общественная палата планировала обсудить темы, касающиеся поддержки семьи, материнства, отцовства, детства. Особое внимание хотели уделить теме повышения благосостояния семей. Но угроза распространения коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь", - приводит пресс-служба слова секретаря палаты Лидии Михеевой.

Она напомнила, что нахождение в местах массового скопления людей умножает риск передачи инфекции. "Сейчас нужно стараться сделать все, чтобы не допустить быстрого распространения коронавирусной инфекции. Мы поддерживаем меры, анонсированные президентом РФ Владимиром Путиным, при этом многое зависит и от нас самих", - добавила она.

Форум "Сообщество" был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России.

Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций (НКО) и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения. К участию в форуме приглашаются гражданские активисты, НКО, предприниматели, представители муниципальной и региональной власти, журналисты, волонтеры, общественные деятели.