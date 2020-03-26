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Распространение коронавируса нового типа

Регионы ЦФО расширяют меры безопасности и поддержки населения в условиях пандемии

В субъектах России приостановили работу развлекательные заведения, фитнесс-центры, бассейны, рестораны и другие общественные места

ТАСС, 26 марта. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с четверга усиливают меры безопасности, направленные на нераспространение коронавируса, а также расширяют меры для поддержки населения, в том числе в вопросах досуга в предстоящую нерабочую неделю, сообщили ТАСС в пресс-службах областных правительств, ведомств и учреждений.

По распоряжению властей Курской, Ивановской, Тульской, Костромской, Владимирской, Калужской областей в регионах приостановили работу развлекательные заведения, фитнесс-центры, бассейны. В Курской области также закроют кафе, рестораны и будут оповещать на улице население о соблюдении мер безопасности через громкую связь. "На время режима повышенной готовности государственным гражданским служащим Курской области и другим работникам региональной администрации запрещен выезд за пределы Курской области", - отметили в пресс-службе администрации региона.

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Возможность закрыть заведения общепита рассматривают и в Ивановской области. Кроме того, как сообщил журналистам в ходе брифинга глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, в области могут приостановить работу торговых центров и отменить межрегиональные автобусы.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация начала усугубляться. Жители региона, в частности те, кто вернулся из заграничных поездок, очень легкомысленно относятся к карантинным мерам и не всегда соблюдают режим самоизоляции", - сказал Фокин.

В Костромской области на текущей неделе начали привлекать к административной ответственности вернувшихся из заграничных поездок жителей региона, которые не остались на самоизоляции. Два человека в ближайшее время получат штрафы, всего, по данным УМВД по региону, из заграничных поездок с 12 по 22 марта в область вернулись свыше 1,1 тыс. человек.

Поддержка бизнеса и забота о здоровье

В условиях ограничений для нераспространения в регионах ЦФО коронавируса продолжается работа над улучшением условий для комфортной работы бизнеса. В Тульской области для этого приняли решение не вводить весной временное ограничение движения грузовиков по региональным и местным дорогам. "Эта мера направлена на снижение финансовой нагрузки на бизнес, обеспечение беспрепятственной и комфортной доставки грузов. Все финансовые затраты на получение уже выданного специального разрешения на проезд тяжеловесного или крупногабаритного грузового транспортного средства будут компенсированы", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

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В правительстве Тверской области приняли решение дополнительно направить из резервного фонда региона свыше 93 млн рублей на закупку медицинского оборудования, лекарств и средств защиты. Также для профилактики в офисах МФЦ минимизируют время нахождения посетителей. Для этого на 30% увеличат количество одновременно работающих окон приема и выдачи документов в филиалах города Твери и крупных филиалах в районах.

В Орле на базе поликлиник № 2 и № 3 и поликлиники городской больницы им. С. П. Боткина организовали центры тестирования для людей, которые не входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией. "Для тех, кто не имеет симптомов для проведения внеплановых проверок, тех, кто не выезжал за границу, кто не попадает в карантинные мероприятия, можно будет провести тестирование на заболевание коронавирусом. О мере многие просили, мы ее реализуем", - сказал губернатор области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

Подготовка к экзаменам и культурные выходные

После приостановки работы на время пандемии библиотеки и театры в регионах ЦФО запустили различные акции, выставки, трансляцию репетиций. В преддверии нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля к онлайн-трансляциям спектаклей подключились частный театр "Никитинский", который является организатором первого фестиваля частных театров России, и театр оперы и балета в Воронеже. А Ярославский государственный педагогический университет (ЯГПУ) им. К. Д. Ушинского начал проводить вебинары по подготовке к сдаче ЕГЭ для старшеклассников.

Во Владимирской области для жителей отдаленных районов, не пользующихся пока интернетом, департамент культуры региона разработал комплексные акции. Так, в ряде муниципальных районов запущена акция "Книжный почтальон": по заявкам одиноко проживающих пожилых людей, в том числе в селах, почтальон доставит на дом выбранные книги.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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