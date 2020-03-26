Регионы ЦФО расширяют меры безопасности и поддержки населения в условиях пандемии

ТАСС, 26 марта. Власти регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с четверга усиливают меры безопасности, направленные на нераспространение коронавируса, а также расширяют меры для поддержки населения, в том числе в вопросах досуга в предстоящую нерабочую неделю, сообщили ТАСС в пресс-службах областных правительств, ведомств и учреждений. По распоряжению властей Курской, Ивановской, Тульской, Костромской, Владимирской, Калужской областей в регионах приостановили работу развлекательные заведения, фитнесс-центры, бассейны. В Курской области также закроют кафе, рестораны и будут оповещать на улице население о соблюдении мер безопасности через громкую связь. "На время режима повышенной готовности государственным гражданским служащим Курской области и другим работникам региональной администрации запрещен выезд за пределы Курской области", - отметили в пресс-службе администрации региона.

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Возможность закрыть заведения общепита рассматривают и в Ивановской области. Кроме того, как сообщил журналистам в ходе брифинга глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин, в области могут приостановить работу торговых центров и отменить межрегиональные автобусы. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что ситуация начала усугубляться. Жители региона, в частности те, кто вернулся из заграничных поездок, очень легкомысленно относятся к карантинным мерам и не всегда соблюдают режим самоизоляции", - сказал Фокин. В Костромской области на текущей неделе начали привлекать к административной ответственности вернувшихся из заграничных поездок жителей региона, которые не остались на самоизоляции. Два человека в ближайшее время получат штрафы, всего, по данным УМВД по региону, из заграничных поездок с 12 по 22 марта в область вернулись свыше 1,1 тыс. человек. Поддержка бизнеса и забота о здоровье В условиях ограничений для нераспространения в регионах ЦФО коронавируса продолжается работа над улучшением условий для комфортной работы бизнеса. В Тульской области для этого приняли решение не вводить весной временное ограничение движения грузовиков по региональным и местным дорогам. "Эта мера направлена на снижение финансовой нагрузки на бизнес, обеспечение беспрепятственной и комфортной доставки грузов. Все финансовые затраты на получение уже выданного специального разрешения на проезд тяжеловесного или крупногабаритного грузового транспортного средства будут компенсированы", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

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