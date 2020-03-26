В Астраханской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Астраханской области. Заражение выявили у мужчины, который прибыл из Турции, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале областного Минздрава.

"Житель села Красный Яр 22 марта 2020 года вернулся из Турции. С 23 марта находился на самоизоляции под наблюдением врачей. Сегодня, 26 марта 2020 года, из лаборатории ГНЦ "Вектор" (г. Новосибирск) было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения уточнили, что пациент доставлен в областную инфекционную больницу, его состояние удовлетворительное.