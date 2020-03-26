{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Астраханской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Мужчина вернулся 22 марта из Турции, его поместили в областную инфекционную больницу

АСТРАХАНЬ, 26 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Астраханской области. Заражение выявили у мужчины, который прибыл из Турции, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале областного Минздрава.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"Житель села Красный Яр 22 марта 2020 года вернулся из Турции. С 23 марта находился на самоизоляции под наблюдением врачей. Сегодня, 26 марта 2020 года, из лаборатории ГНЦ "Вектор" (г. Новосибирск) было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения уточнили, что пациент доставлен в областную инфекционную больницу, его состояние удовлетворительное.

 

Теги
ТурцияРоссияАстраханская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 500 нарушителей режима самоизоляции привлекли к ответственности в России
МВД также проводит сбор информации о людях, пересекающих государственную границу РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС