"Одноклассники" и РПЦ запустили проект онлайн-общения со священниками

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Соцсеть "Одноклассники" совместно с Русской православной церковью запустили проект онлайн-общения со священниками на фоне массовой самоизоляции из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Теперь священники РПЦ будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети "Одноклассники". "В ситуации, когда многие люди не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, в соцсети можно будет обратиться к священнику со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит", - рассказали в компании.

Позвонить можно из любой точки планеты в специальной группе "Поговори со священником" в "Одноклассниках": для этого нужно нажать на кнопку "Позвонить" в группе на сайте или в приложении соцсети. Звонить можно с любого устройства и даже при плохом качестве интернет-соединения, а шифрование звонков обеспечит полную приватность разговоров.

Общаться с пользователями будут шесть священников из разных регионов России: иереи Святослав Шевченко (Благовещенск), Константин Мальцев (станица Ленинградская, Краснодарский край), Владимир Панарин (Челябинск), Альвиан Тхелидзе (Знаменск), Вячеслав Нефедов (Ярославль) и протоиерей Сергей Воронкин (село Усть-Тарка, Новосибирская область). Если один из священников занят разговором, звонок будет переведен на другого. А если оба священника заняты, откроется режим ожидания ответа. Все священники имеют опыт ведения видеоблогов и общения с пользователями онлайн, заверили в "Одноклассниках".

26 марта мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем блоге обращение в связи с введенной президентом России Владимиром Путиным из-за пандемии нерабочей неделей. В нем он призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов.

Церковь в период пандемии

Ранее Священный синод РПЦ утвердил инструкцию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования. В понедельник была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями.