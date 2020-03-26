Регионы СЗФО из-за дефицита медицинских масок начали их шить в кинотеатрах и колониях

Пока кинотеатры вынужденно закрылись на карантин, некоторые из их владельцев решили временно превратить свой бизнес в социальные проекты. Так сделал Павел Поникаровский - владелец калининградской сети кинотеатров "Люмен", куда входит десять кинозалов в разных городах России.

На сегодняшний день в семи регионах СЗФО, а также в Санкт-Петербурге, выявлен 51 зараженный коронавирусом, включая пять инфицированных за последние сутки, восемь пациентов выписаны после излечения. До сих пор ни одного случая не подтверждено в Ненецком автономном округе, в Вологодской области и в Республике Карелия.

ТАСС, 26 марта. Большинство регионов Северо-Запада России в условиях пандемии коронавируса и дефицита медицинских масок начали своими силами шить эти средства защиты: в Калининграде открылось мини-производство в кинотеатрах, временно приостановивших свою деятельность, а в Псковской области маски будут выпускать в учреждениях федеральной системы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом рассказали региональные власти, представители киносетей и фабрик.

Свое масочное мини-производство появится и в Псковской области, его запустят на базе уголовно-исправительных учреждений, которых в регионе насчитывается более семи. Об этом в четверг сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, выступая на сессии областного собрания депутатов. "Отмечается дефицит масок в аптечных организациях. В настоящее время в предложениях поставщиков маски практически отсутствуют, прорабатывается вопрос об организации производства масок на территории Псковской области, в том числе силами УФСИН. Также прорабатывается вариант органихации пошив марлевых повязок многоразового использования в медорганизациях области", - сказала она.

По его словам, все доходы от этого социального проекта направляются только на поддержку сотрудников и оплату расходов, минимально необходимых для сохранения кинотеатров и их оборудования в рабочем состоянии. "Я как собственник и руководитель сети кинотеатров никаких денег с этого проекта не получаю, проект носит исключительно некоммерческий характер", - добавил Поникаровский.

"Наша сфера переживает не лучший период: кинокомпании отменяют премьеры фильмов, кинотеатры закрываются на карантин, а зрители остаются дома. Но среди наших сотрудников есть мастера на все руки. Сначала они сшили маски для себя и коллег по работе, а теперь готовы шить их для всех желающих. Этот социальный проект был придуман, чтобы более 100 сотрудников моей сети кинотеатров могли сейчас получать какой-то доход, а вы - хоть чуть-чуть надежнее могли обезопасить себя и своих родных", - написал Поникаровский в социальных сетях.

К производству масок планируют подключиться и местные швейные фабрики Пскова. А в Республике Коми уже запустили конвейер на крупнейшем в регионе швейном производстве - Сосногорской фабрике. Она будет выпускать не только маски, но и защитные костюмы. "До конца сегодняшнего дня нам передадут уже 10,5 тыс. защитных масок. К концу месяца - почти 2,5 тыс. костюмов будет пошито, чтобы мы могли обеспечивать ими тех, кто участвует в соответствующих мероприятиях по противодействию распространению коронавируса", - сказал журналистам в четверг глава республики Сергей Гапликов. Многоразовые защитные маски также начали шить фабрики в Сыктывкаре и Воркуте, они уже поступили в продажу.

Закупка тестов и новейшего оборудования

Власти в регионах СЗФО также пополняют запасы тестов на коронавирус и закупают новейшее медоборудование для вентиляции легких. В ряде случаев на помощь медикам приходят коллеги из соседних регионов и даже стран. Сотрудники Минздрава Республики Коми договорились с врачами из Кировской области о поставках в Сыктывкар дополнительного оборудования, это позволит увеличить число проводимых тестов. "Благодаря поддержке коллег из Кирова мы сможем проводить до 750 тестов в сутки. Первая проба уже отправлена", - привела пресс-служба слова главы региона Сергея Гапликова.

Врачи Мурманской области тоже обзавелись новыми системами тестирования на коронавирс. Это российско-японская разработка, позволяющая провести исследование всего за 30 минут. Устройства закупила компания "Фосагро". Первой партией из 100 таких тест-систем будут пользоваться врачи двух городов - Апатитов и Кировска, в дальнейшем планируется наладить поставки в Мурманск.

В Карелии, где пока нет ни одного подтвержденного случая коронавируса, власти тоже активно готовятся к возможному росту заболеваемости и закупают в больницы специальное оборудование. Для борьбы с коронавирусом регион получил из правительственного фонда около 10 млн рублей на покупку нового аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), позволяющего дышать больным при тяжелой коронавирусной пневмонии. Новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) приобрели для 15 районных больниц, а также для республиканской больницы и госпиталя ветеранов войн, где развернули второй инфекционный стационар для людей с симптомами новой инфекции.

"В самых тяжелых случаях, когда организм не справляется, нужна экстракорпоральная мембранная оксигенация. [Аппарат] выполняет функцию легкого, когда развивается коронавирусная пневмония тяжелой степени и моментально все сегменты, все доли легкого становятся недышащими. Больной сразу перестает дышать. В этот момент очень нужна ЭКМО. У нас один аппарат уже закуплен в конце 2019 года, сейчас идет процедура закупки второго. Но мы видим, что есть очень много регионов, где данного аппарата нет", - сказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Высокие технологии применяют и медики в Ненецком автономном округе, где тоже пока нет случаев заражения. Окружная больница готова работать с амбулаториями и ФАПами региона с помощью телемедицинских технологий, в регионе есть сеть специальной связи со всеми населенными пунктами. При необходимости заболевших будут доставлять в Нарьян-Мар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, аптеки уже пополнились антисептическими средствами, к выпуску которых приступила ненецкая фармация.

Дистанционные песни и пляски

По словам властей, производства масок, защитных костюмов и выпуск антисептиков будут работать несмотря на объявленные президентом РФ недельные выходные. Для всех, кто вынужденно остался дома, творческие коллективы в регионах СЗФО обещают проводить онлайн-концерты и фестивали. Такое решение принял и ансамбль песни и пляски Западного военного округа (ЗВО), который является одним из старейших творческих коллективов российской армии. Он уже перевел свои выступления в онлайн-режим, сообщили в пресс-службе округа.

"В ежедневном режиме творческий коллектив будет выходить в прямой эфир, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. Предусмотрено исполнение как отдельных песен, танцевальных номеров и творческих композиций, так и целых онлайн концертов", - говорится в сообщении. Начальник ансамбля заслуженный артист Республики Крым майор Илья Колесников отметил, что коллектив уже провел первую пробную трансляцию выступления и получил много положительных откликов от зрителей. Трансляции концертов коллектив будет вести в официальных аккаунтах в социальных сетях.

К онлайн-выступлениям готовятся и в Архангельске. Фестиваль детского и педагогического творчества СЗФО "Созвучия Севера", который должен был пройти в регионе в конце марта, будет проводиться дистанционно. Участники фестиваля - учащихся музыкальных школ и коллективов по номинациям: конкурсы юных вокалистов "Соловушки", ансамблевого музицирования "Музыкальный вернисаж" и "Вместе весело играть", а также конкурс сольного инструментального исполнительства "Музыкальная мозаика".

В этом году на фестиваль поступило более 200 заявок, сообщили ТАСС в администрации Архангельска. "В связи с ситуацией по коронавирусу фестиваль будет проходить в дистанционном режиме с 15 по 29 апреля. Все конкурсы в рамках фестиваля состоятся, прослушивание выступлений жюри проведет дистанционно. Видеозапись выступления нужно направить в оргкомитет фестиваля до 15 апреля", - пояснили в пресс-службе.