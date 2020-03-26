Все "заминированные" в России в четверг самолеты приземлились штатно

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Все "заминированные" в четверг в РФ пассажирские самолеты совершили штатные посадки в аэропортах назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Все 13 бортов штатно сели, маршруты следования не менялись. Большинство из них досмотрено, опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее поступили анонимные сообщения о "минировании" авиарейсов Москва - Ростов-на-Дону, Москва - Челябинск, Екатеринбург - Москва, Санкт-Петербург - Москва, Москва - Пермь, Омск - Москва, Казань - Москва, Ставрополь - Москва, Краснодар - Москва, Москва - Екатеринбург, Москва - Оренбург, Москва - Новосибирск и Москва - Архангельск. Четыре самолета подали сигналы тревоги во время полета. В основном анонимные сообщения с угрозами приходили на электронную почту аэропорта Шереметьево, несколько сообщений поступили в региональные аэропорты.

В частности, как сообщили ТАСС в пресс-службе пермского аэропорта, сообщение о минировании рейса Москва - Пермь оказалось ложным. На данный момент также идет проверка борта "заминированного" рейса Москва - Тюмень, сообщил в четверг ТАСС источник в экстренных службах Тюменской области.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" почти 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.