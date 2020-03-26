Прощание с Макаровой пройдет в Центральной клинической больнице 28 марта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Прощание с советской и российской актрисой, народной артисткой СССР Инной Макаровой, ушедшей из жизни в возрасте 93 лет, пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

"Прощание с Инной Владимировной Макаровой состоится в субботу, 28 марта, в ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25). Начало в 11:00. Захоронение на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.