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Прощание с Макаровой пройдет в Центральной клинической больнице 28 марта

Начало церемонии в 11:00 мск

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Прощание с советской и российской актрисой, народной артисткой СССР Инной Макаровой, ушедшей из жизни в возрасте 93 лет, пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

"Прощание с Инной Владимировной Макаровой состоится в субботу, 28 марта, в ритуальном зале ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25). Начало в 11:00. Захоронение на Троекуровском кладбище", - говорится в сообщении.

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Россия
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