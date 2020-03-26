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Распространение коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк число умерших из-за коронавируса за сутки выросло более чем на треть

За последние 24 часа там зафиксировали 6448 новых случаев заражения

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Число умерших из-за заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 100, достигнув 385 человек. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляция которой велась на его сайте.

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"Число умерших составляет 385, оно выросло с 285", - сказал он. "Мы ожидаем, что число продолжит увеличиваться", - добавил губернатор. Согласно представленным им данным, в штате за последние сутки зафиксировали 6448 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло до 37258. 5327 инфицированных находятся в больницах.

"При любом реалистичном развитии ситуации система медицинских учреждений [в штате] будет перегружена", - констатировал Куомо. Он подчеркнул, что власти намерены разместить больничные койки в ряде общественных зданий. По словам губернатора, в штате по-прежнему имеется острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Куомо сообщил, что власти штата одобрили применение одного аппарата ИВЛ сразу для двух пациентов, а также намерены использовать для вентиляции легких оборудование, предназначенное для проведения анестезии.

Куомо отметил, что штат из-за распространения вируса уже лишился доходов в размере $10-15 млрд. "Для бюджета штата Нью-Йорк это огромная сумма", - констатировал он.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 69,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1049 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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