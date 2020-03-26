Глава ВОЗ призвал страны G20 к единству в борьбе с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал лидеров стран Группы двадцати (G20) к совместным решительным действиям в борьбе с пандемией коронавируса в мире. Обращаясь в четверг к участникам саммита, он напомнил, что речь идет о глобальном кризисе, требующем глобального реагирования, сообщила пресс-служба ВОЗ.

"Мы ведем войну с вирусом, который грозит разобщить нас", - отметил он.

Гендиректор ВОЗ высказался за совместные усилия "двадцатки" в борьбе с пандемией, подчеркнув, что это глобальный кризис, который требует глобального реагирования. Он призвал действовать решительно, сообща и сделать все возможное, чтобы подобный кризис не повторился.

Глава ВОЗ приветствовал готовность лидеров G20 "сделать все возможное для преодоления пандемии" в целях защиты жизни людей, восстановления доверия, укрепления стабильности и обеспечения адекватного финансирования противовирусных мероприятий. Как сообщила пресс-служба ВОЗ, Группа двадцати выразила приверженность "поддержке и укреплению мандата ВОЗ в координации реагирования" на пандемию и призвала обеспечить полное финансирование плана по борьбе с коронавирусом. Она попросила ВОЗ и другие организации "оценить пробелы в подготовке к пандемии и информировать об этой оценке" министров финансов и здравоохранения G20. Результатом этой работы должна стать глобальная инициатива совместных действий в сфере подготовки и реагирования на пандемию.