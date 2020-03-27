"Антивирус" для авиапассажиров и бесконтактная доставка еды. ЮФО борется с коронавирусом

ТАСС. 27 марта. Новые меры для недопущения распространения коронавируса принимают регионы Южного федерального округа. Власти отменяют многочисленные совещания и бесплатно раздают на улицах антисептики, Южный федеральный университет разрабатывает систему оценки онлайн-обучения на основе цифрового следа, рестораны переходят на бесконтактную доставку еды, а аэропорты предлагают пассажирам доставку по системе "Антивирус".
Случаи заражения
Больше всего заразившихся на сегодняшний день среди субъектов округа в Краснодарском крае - здесь зарегистрированы девять случаев. В Крыму коронавирус выявлен у семерых человек, у шестерых из них медики наблюдают положительную динамику, один - в стабильном состоянии.
По одному случаю заражения выявлено в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вернувшаяся из Таиланда 26-летняя женщина чувствует себя хорошо, даже занимается спортом в лечебном учреждении. В Адыгее первый тест показал положительный результат у сотрудника центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС), он сейчас госпитализирован в Адыгее, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.
"Действительно, один сотрудник ФАС России проходит тесты на подтверждение заражением COVID-19. Первый тест был положительным, однако результаты следующих тестов пока неизвестны. Отметим, он был госпитализирован в Республике Адыгея", - говорится в сообщении.
Представитель ФАС подтвердил, что сотрудник работал в центральном аппарате службы. В ФАС отмечают, что лица, контактировавшие с ним, направлены на карантин. По данным пресс-службы, в ФАС России проведены все необходимые меры санитарной обработки.
В Севастополе и Калмыкии на сегодняшний день случаев заражения нет.
Отмена совещаний и дезинфекция
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отменить все совещания, в том числе в муниципалитетах региона. Он отметил, что должно быть сокращено и число участников ежедневных оперативных совещаний по предупреждению коронавируса. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что в Крыму будут строго следить за исполнением всех рекомендаций по ограничениям. "Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине. Все мероприятия будут хороши после этого", - сказал Константинов.
На дистанционный режим работы органам государственной и муниципальной власти поручил перейти и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Особое внимание уделено обеспечению строгого домашнего режима в предстоящие длинные выходные.
В Севастополе в четверг заседание правительства прошло с приглашением минимального числа прессы - оно транслировалось не в пресс-центре правительства, а в прямом эфире на местном телеканале и в социальной сети "ВКонтакте". На заседании обсудили, в том числе вопросы, связанные с поддержкой бизнеса и горожан в сложившейся ситуации.
В многоэтажках Крыма приступили к обработке подъездов, для этого председатель правительства региона Юрий Гоцанюк рекомендовал муниципалитетам закупить садовые ранцы для химикатов. "Есть обычные опрыскиватели - ранцы, которые реализуются на рынках, в агромаркетах, также в магазинах, где продаются средства защиты растений. Покупаем эти ранцы - стоимость их небольшая, от 300 до 1,5 тыс. рублей. С десяток купите, быстро и самое главное качественно проведете обработку подъездов", - сказал он.
В местах, где размещены крымские обсерваторы - Ялте и Евпатории, а также на 60 площадках очистных сооружений, усилено хлорирование канализационных стоков. Лабораторный контроль содержания остаточного хлора в стоках проводится ежечасно.
"Антивирусы" и бесконтактная доставка еды
Астраханские рестораны в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции переходят на бесконтактную доставку еды: курьер забирает заранее приготовленные деньги у двери клиента и там же оставляет товар в специальном пакете.
Некоторые управляющие компании ЖКХ и ТСЖ предлагают пожилым людям свою помощь в доставке необходимого, сообщили ТАСС в управляющей компании Астрахани "Комплекс-А". "В условиях угрозы коронавируса работаем в усиленном режиме. Пожилым людям предлагаем помощь в бесплатной доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Офис работает в штатном режиме, возможен прием платежей на дому сотрудниками УК", - уточнили в компании.
Международный аэропорт Краснодара в рамках мер по противодействию распространения инфекционных заболеваний запустил для пассажиров специальную услугу "Антивирус". Как пояснили в пресс-службе аэропорта, она предусматривает возможность позднего прибытия - за один час до вылета. Пассажиров встретит у входа в терминал агент с индивидуальными средствами защиты, они отдельно пройдут предполетный досмотр, разместят в бизнес-зале в отдаленном месте, затем доставят к самолету на отдельном транспорте. "Эти меры помогут пассажирам оперативно пройти предполетные процедуры и минимизировать контакт с другими путешественниками", - уточнили в пресс-службе.
В Ростове-на-Дону один из депутатов организовал акцию по раздаче антисептика. Прохожие в нескольких точках города получили из рук волонтеров несколько сотен пузырьков хлордиксидина и спиртовых салфеток.
Онлайн-оценки и отмены премьер
После перехода вузов на дистанционное обучение в Южном федеральном университете (ЮФУ) начали разрабатывать систему оценки обучения в формате онлайн на основе цифрового следа - массива информации, собранной в ходе реализации образовательной программы удаленно или онлайн. По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, применять такие технологи анализа качества можно будет и после возвращения вузов к стандартному режиму работы.
"Данные, полученные в ходе исследования, позволяют оценить качество реализации образовательного процесса, эффективность коммуникации преподавателя с обучающимися, степень погружения в материал студентов, а также уровень усвоения материала и их успеваемость. Впоследствии применение разработанной системы станет основой для создания системы дистанционной проверки знаний обучающихся и оценки их успеваемости онлайн", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Шевченко.
А студенты Севастопольского государственного университета помогут школам перейти на дистанционный формат работы. Вуз подготовил волонтеров, которые будут сопровождать перевод школьного учебного процесса в электронный формат. Как сообщили в пресс-службе, сейчас к университету обратились 11 школ и два колледжа, уже подготовлены студенты, которые будут сопровождать эти учебные заведения.
Председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка сообщил ТАСС в четверг, что из-за угрозы распространения коронавируса пришлось отложить на неопределенный срок премьерные показы фильма о "Золотом кольце Боспорского царства". "Фильм готов, премьерные показы должны были состояться в регионах - участниках турмаршрута и в Москве. В связи с угрозой распространения коронавируса мероприятия пока переносятся", - сказал собеседник агентства.