{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Антивирус" для авиапассажиров и бесконтактная доставка еды. ЮФО борется с коронавирусом

Наибольшее число заразившихся новой инфекцией среди субъектов округа зафиксировано в Краснодарском крае. В регион девять заболевших

ТАСС. 27 марта. Новые меры для недопущения распространения коронавируса принимают регионы Южного федерального округа. Власти отменяют многочисленные совещания и бесплатно раздают на улицах антисептики, Южный федеральный университет разрабатывает систему оценки онлайн-обучения на основе цифрового следа, рестораны переходят на бесконтактную доставку еды, а аэропорты предлагают пассажирам доставку по системе "Антивирус".

Случаи заражения

Больше всего заразившихся на сегодняшний день среди субъектов округа в Краснодарском крае - здесь зарегистрированы девять случаев. В Крыму коронавирус выявлен у семерых человек, у шестерых из них медики наблюдают положительную динамику, один - в стабильном состоянии.

По одному случаю заражения выявлено в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вернувшаяся из Таиланда 26-летняя женщина чувствует себя хорошо, даже занимается спортом в лечебном учреждении. В Адыгее первый тест показал положительный результат у сотрудника центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС), он сейчас госпитализирован в Адыгее, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

"Действительно, один сотрудник ФАС России проходит тесты на подтверждение заражением COVID-19. Первый тест был положительным, однако результаты следующих тестов пока неизвестны. Отметим, он был госпитализирован в Республике Адыгея", - говорится в сообщении.

Представитель ФАС подтвердил, что сотрудник работал в центральном аппарате службы. В ФАС отмечают, что лица, контактировавшие с ним, направлены на карантин. По данным пресс-службы, в ФАС России проведены все необходимые меры санитарной обработки.

На эту тему
Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса

В Севастополе и Калмыкии на сегодняшний день случаев заражения нет.

Отмена совещаний и дезинфекция

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отменить все совещания, в том числе в муниципалитетах региона. Он отметил, что должно быть сокращено и число участников ежедневных оперативных совещаний по предупреждению коронавируса. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что в Крыму будут строго следить за исполнением всех рекомендаций по ограничениям. "Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине. Все мероприятия будут хороши после этого", - сказал Константинов.

На дистанционный режим работы органам государственной и муниципальной власти поручил перейти и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Особое внимание уделено обеспечению строгого домашнего режима в предстоящие длинные выходные.

В Севастополе в четверг заседание правительства прошло с приглашением минимального числа прессы - оно транслировалось не в пресс-центре правительства, а в прямом эфире на местном телеканале и в социальной сети "ВКонтакте". На заседании обсудили, в том числе вопросы, связанные с поддержкой бизнеса и горожан в сложившейся ситуации.

В многоэтажках Крыма приступили к обработке подъездов, для этого председатель правительства региона Юрий Гоцанюк рекомендовал муниципалитетам закупить садовые ранцы для химикатов. "Есть обычные опрыскиватели - ранцы, которые реализуются на рынках, в агромаркетах, также в магазинах, где продаются средства защиты растений. Покупаем эти ранцы - стоимость их небольшая, от 300 до 1,5 тыс. рублей. С десяток купите, быстро и самое главное качественно проведете обработку подъездов", - сказал он.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В местах, где размещены крымские обсерваторы - Ялте и Евпатории, а также на 60 площадках очистных сооружений, усилено хлорирование канализационных стоков. Лабораторный контроль содержания остаточного хлора в стоках проводится ежечасно.

"Антивирусы" и бесконтактная доставка еды

Астраханские рестораны в качестве профилактики распространения коронавирусной инфекции переходят на бесконтактную доставку еды: курьер забирает заранее приготовленные деньги у двери клиента и там же оставляет товар в специальном пакете.

Некоторые управляющие компании ЖКХ и ТСЖ предлагают пожилым людям свою помощь в доставке необходимого, сообщили ТАСС в управляющей компании Астрахани "Комплекс-А". "В условиях угрозы коронавируса работаем в усиленном режиме. Пожилым людям предлагаем помощь в бесплатной доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Офис работает в штатном режиме, возможен прием платежей на дому сотрудниками УК", - уточнили в компании.

Международный аэропорт Краснодара в рамках мер по противодействию распространения инфекционных заболеваний запустил для пассажиров специальную услугу "Антивирус". Как пояснили в пресс-службе аэропорта, она предусматривает возможность позднего прибытия - за один час до вылета. Пассажиров встретит у входа в терминал агент с индивидуальными средствами защиты, они отдельно пройдут предполетный досмотр, разместят в бизнес-зале в отдаленном месте, затем доставят к самолету на отдельном транспорте. "Эти меры помогут пассажирам оперативно пройти предполетные процедуры и минимизировать контакт с другими путешественниками", - уточнили в пресс-службе.

В Ростове-на-Дону один из депутатов организовал акцию по раздаче антисептика. Прохожие в нескольких точках города получили из рук волонтеров несколько сотен пузырьков хлордиксидина и спиртовых салфеток.

Онлайн-оценки и отмены премьер

После перехода вузов на дистанционное обучение в Южном федеральном университете (ЮФУ) начали разрабатывать систему оценки обучения в формате онлайн на основе цифрового следа - массива информации, собранной в ходе реализации образовательной программы удаленно или онлайн. По словам ректора ЮФУ Инны Шевченко, применять такие технологи анализа качества можно будет и после возвращения вузов к стандартному режиму работы.

"Данные, полученные в ходе исследования, позволяют оценить качество реализации образовательного процесса, эффективность коммуникации преподавателя с обучающимися, степень погружения в материал студентов, а также уровень усвоения материала и их успеваемость. Впоследствии применение разработанной системы станет основой для создания системы дистанционной проверки знаний обучающихся и оценки их успеваемости онлайн", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Шевченко.

А студенты Севастопольского государственного университета помогут школам перейти на дистанционный формат работы. Вуз подготовил волонтеров, которые будут сопровождать перевод школьного учебного процесса в электронный формат. Как сообщили в пресс-службе, сейчас к университету обратились 11 школ и два колледжа, уже подготовлены студенты, которые будут сопровождать эти учебные заведения.

Председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка сообщил ТАСС в четверг, что из-за угрозы распространения коронавируса пришлось отложить на неопределенный срок премьерные показы фильма о "Золотом кольце Боспорского царства". "Фильм готов, премьерные показы должны были состояться в регионах - участниках турмаршрута и в Москве. В связи с угрозой распространения коронавируса мероприятия пока переносятся", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили, что более 462 тыс. человек в мире заразились коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС