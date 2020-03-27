"Антивирус" для авиапассажиров и бесконтактная доставка еды. ЮФО борется с коронавирусом

ТАСС. 27 марта. Новые меры для недопущения распространения коронавируса принимают регионы Южного федерального округа. Власти отменяют многочисленные совещания и бесплатно раздают на улицах антисептики, Южный федеральный университет разрабатывает систему оценки онлайн-обучения на основе цифрового следа, рестораны переходят на бесконтактную доставку еды, а аэропорты предлагают пассажирам доставку по системе "Антивирус". Случаи заражения Больше всего заразившихся на сегодняшний день среди субъектов округа в Краснодарском крае - здесь зарегистрированы девять случаев. В Крыму коронавирус выявлен у семерых человек, у шестерых из них медики наблюдают положительную динамику, один - в стабильном состоянии. По одному случаю заражения выявлено в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, вернувшаяся из Таиланда 26-летняя женщина чувствует себя хорошо, даже занимается спортом в лечебном учреждении. В Адыгее первый тест показал положительный результат у сотрудника центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы (ФАС), он сейчас госпитализирован в Адыгее, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС. "Действительно, один сотрудник ФАС России проходит тесты на подтверждение заражением COVID-19. Первый тест был положительным, однако результаты следующих тестов пока неизвестны. Отметим, он был госпитализирован в Республике Адыгея", - говорится в сообщении. Представитель ФАС подтвердил, что сотрудник работал в центральном аппарате службы. В ФАС отмечают, что лица, контактировавшие с ним, направлены на карантин. По данным пресс-службы, в ФАС России проведены все необходимые меры санитарной обработки.

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В Севастополе и Калмыкии на сегодняшний день случаев заражения нет. Отмена совещаний и дезинфекция Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отменить все совещания, в том числе в муниципалитетах региона. Он отметил, что должно быть сокращено и число участников ежедневных оперативных совещаний по предупреждению коронавируса. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что в Крыму будут строго следить за исполнением всех рекомендаций по ограничениям. "Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине. Все мероприятия будут хороши после этого", - сказал Константинов. На дистанционный режим работы органам государственной и муниципальной власти поручил перейти и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Особое внимание уделено обеспечению строгого домашнего режима в предстоящие длинные выходные. В Севастополе в четверг заседание правительства прошло с приглашением минимального числа прессы - оно транслировалось не в пресс-центре правительства, а в прямом эфире на местном телеканале и в социальной сети "ВКонтакте". На заседании обсудили, в том числе вопросы, связанные с поддержкой бизнеса и горожан в сложившейся ситуации. В многоэтажках Крыма приступили к обработке подъездов, для этого председатель правительства региона Юрий Гоцанюк рекомендовал муниципалитетам закупить садовые ранцы для химикатов. "Есть обычные опрыскиватели - ранцы, которые реализуются на рынках, в агромаркетах, также в магазинах, где продаются средства защиты растений. Покупаем эти ранцы - стоимость их небольшая, от 300 до 1,5 тыс. рублей. С десяток купите, быстро и самое главное качественно проведете обработку подъездов", - сказал он.

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