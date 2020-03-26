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Минтруд: нерабочие дни в марте и апреле не являются основанием для снижения зарплаты

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска не включаются

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минтруд подготовил рекомендации для работников и работодателей в связи с нерабочей неделей с 30 марта по 3 апреля и пояснил, что наличие нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы. Об этом говорится в документе, который размещен в четверг на сайте ведомства.

"Таким образом, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам", - говорится в сообщении.

В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя, поясняют в министерстве.

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, отмечают в ведомстве.

Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, сообщили в Минтруде.

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