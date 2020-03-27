В ВОЗ заявили, что более 462 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

ЖЕНЕВА, 27 марта. /ТАСС/. В общей сложности 462 684 случая заражения коронавирусом и 20 834 летальных исхода было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (12:00 мск) 26 марта. Об этом сообщило в ночь с четверга на пятницу в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 49 тыс. человек, число смертельных исходов выросло на 2401. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 250 287 и 13 950 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 29 771, а умерших - на 1964.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 26 марта зафиксировано 99 058 заболевших и 3540 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 75 712 человек и 1065 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили три новых страны (территории).

В свою очередь Университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times сообщили, что США вышли на первое место в мире по количеству зараженных. По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования.