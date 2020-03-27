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Мишустин поручил Росавиации принимать решения о вывозе иностранных граждан

При этом выдавать разрешения на осуществление других рейсов будут только по отдельным решениям правительства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росавиации самостоятельно принимать решения об осуществлении рейсов для вывоза иностранных граждан. Об этом говорится в тексте поручения, опубликованного в пятницу на сайте правительства.

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"Установить, что решение об осуществлении рейсов, связанных с вывозом иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории Российской Федерации принимает Росавиация", - говорится в тексте поручения.

При этом выдавать разрешения на осуществление других рейсов будут только по отдельным решениям правительства РФ.

Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой. Как уточнили ранее в Росавиации, запрет на выполнение полетов за границу не распространяется на грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные перевозки.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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