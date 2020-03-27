Почти 500 россиян вернулись с Филиппин рейсом Azur Air

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специальный рейс авиакомпании Azur Air доставил в Москву с Филиппин 457 россиян, которые испытывали трудности с возвращением домой на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

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"Самолет приземлился в столичном аэропорту Внуково в 07:46 мск 27 марта", - отметили в Ростуризме.

Ранее для решения проблемной ситуации с российскими туристами на Филиппинах Ростуризмом совместно с Росавиацией и МИД России в соответствии с обращениями граждан был организован специальный рейс на воздушном судне большой вместительности. Все граждане являются самостоятельными путешественниками.

На данный момент Ростуризмом совместно с Росавиацией и МИД России прорабатывается вопрос возвращения граждан России из стран Латинской Америки на чартерном самолете авиакомпании Azur Air.