Опрос: треть россиян планирует провести летний отпуск на даче или в деревне

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Треть россиян собирается в этом году провести свой летний отпуск на даче или в деревне. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Сервис провел опрос на своем сайте, в нем приняли участие 1,3 тыс. человек.

"Ситуации с коронавирусом повлияла на летние планы путешественников. У кого-то вояж уже отменился, а кто-то в сложившихся условиях не спешит заниматься планированием. Впрочем, есть те, кто смотрит вперед с оптимизмом и не хочет отказываться от поездок совсем", - отмечает Туту.ру.

За отдых на даче или в деревне высказались 32% опрошенных. Еще 24% в условиях неопределенности с поездками за границу ответили, что планируют путешествовать по России, а 10% собрались уехать подальше от людей, например, на природу с палатками. Провести летний отпуск дома в этом году решили 15% опрошенных, а 19% сообщили, что не планируют летний отпуск, а будут работать.