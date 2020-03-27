{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Как будут работать российские курорты и общепит в условиях пандемии

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новые поручения, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасностью. В них разъясняется, как будут работать российские курорты и общепит в ближайшее время. 

  • С 28 марта по 1 июня приостановлено бронирование номеров и размещение гостей в домах отдыха, санаториях, пансионатах и детских лагерях.
  • До июня останутся закрытыми расположенные в курортах горнолыжные трассы и объекты массового отдыха.
  • Для тех, кто уже там находится, организуют условия для самоизоляции, питание в зданиях проживания, а также проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.
  • До 5 апреля в регионах также не будут работать организации общественного питания.
  • Региональные власти должны рекомендовать россиянам ограничить поездки.
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Британские визовые центры в России закроют до 5 апреля
В посольстве Великобритании добавили, что визовые центры будут на связи с заявителями, у которых уже есть запись на подачу документов на следующей неделе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС