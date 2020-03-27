Как будут работать российские курорты и общепит в условиях пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал новые поручения, связанные с санитарно-эпидемиологической безопасностью. В них разъясняется, как будут работать российские курорты и общепит в ближайшее время.
- С 28 марта по 1 июня приостановлено бронирование номеров и размещение гостей в домах отдыха, санаториях, пансионатах и детских лагерях.
- До июня останутся закрытыми расположенные в курортах горнолыжные трассы и объекты массового отдыха.
- Для тех, кто уже там находится, организуют условия для самоизоляции, питание в зданиях проживания, а также проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий.
- До 5 апреля в регионах также не будут работать организации общественного питания.
- Региональные власти должны рекомендовать россиянам ограничить поездки.