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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России на Украине организует еще один поезд для отправки россиян на родину

Первый такой поезд отправится в Москву 27 марта и вернется в Киев с гражданами Украины 29 марта

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Посольство РФ на Украине приступило к организации второго специального поезда в Москву, на котором очередная группа россиян сможет вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства.

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"В связи с тем, что не все граждане Российской Федерации, желающие покинуть территорию Украины, смогли приобрести билеты на сформированный компанией "Укржелдорога" поезд Киев - Москва - Киев, отправление которого состоится в пятницу, посольство приступило к проработке вопроса о направлении дополнительного железнодорожного состава для следования по данному маршруту", - сказал дипломат. По его словам, посольство будет информировать желающих вернуться в Россию о деталях этого процесса.

Первый специальный поезд сформированный "Укржелдорогой" по маршруту Киев - Москва - Киев, на котором граждане России вернутся на родину, отправится в Москву 27 марта и вернется обратно в Киев с гражданами Украины 29 марта.

На Украине до 24 апреля действует общенациональный карантин и режим чрезвычайной ситуации. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение. По данным Минздрава, на Украине зарегистрировано 218 случаев нового коронавируса, пять человек умерли, четверо выздоровели.

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