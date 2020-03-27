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Распространение коронавируса нового типа

Не обратившийся к медикам житель Севастополя заразил коронавирусом жену и ребенка

Всю семью госпитализировали. Также в городе установили карантинный режим для постояльцев и персонала гостиничного комплекса "Аквамарин", где проживала еще одна заразившаяся коронавирусом женщина

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Житель Севастополя, который приехал из Франции и не обратился к медикам, заразил коронавирусом жену и ребенка, сообщил журналистам в пятницу начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин.

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В пятницу в правительстве города сообщили, что в Севастополе подтверждены пять первых случаев коронавируса нового типа.

"Человек приехал из Франции. В контактной группе тоже установлена коронавирусная инфекция - жена и ребенок", - сказал Проскурнин.

Он уточнил, что мужчина сам не обратился в соответствующие службы, проживал в своей квартире, симптомов болезни не было. Выявлен он был при анализе данных о вернувшихся из-за границы. Сейчас вся семья госпитализирована.

Представитель Роспотребнадзора добавил, что "сложный случай" только у одного из пяти зараженных - мужчины 1960 года рождения. Он проживал один, среди общавшихся с ним зараженных нет.

Замгубернатора Денис Солодовников в свою очередь сообщил, что введен карантин в крупном гостиничном комплексе "Аквамарин" в Севастополе, где проживала после возвращения из Великобритании одна из заболевших. "В настоящий момент мы вводим на территории отельного комплекса режим карантинный - все гости, персонал будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, где они проживают. Беспокоиться не нужно. Нет данных о том, что инфекция могла распространиться", - отметил он, не уточнив число людей, помещенных на карантин.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
ВеликобританияРоссияФранцияСевастопольРаспространение коронавируса нового типа
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