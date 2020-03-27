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Песков: лидеры G20 выступили за укрепление роли ВОЗ на фоне пандемии коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) во время виртуального саммита 26 марта выступили за укрепление роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[На саммите] в целом доминировало согласие в безальтернативности международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в необходимости дальнейшего укрепления Всемирной организации здравоохранения, потенциала ВОЗ, и в целом [было] общее понимание серьезности ситуации и необходимости совместных действий", - сказал он.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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