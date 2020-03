Итоги саммита G20: осталось выполнить договоренности?

"Нынешняя ситуация отличается от других сравнительно недавних международных кризисов, - пишут авторы. – Когда в 2008 году произошел глобальный экономический спад, вызванный финансовым крахом, США еще обладали достаточным влиянием для того, чтобы через "двадцатку" определять характер международного ответа, хотя и тогда Вашингтон осмотрительно вовлек в этот процесс Пекин".

"Теперь же США, чье влияние и без того уже существенно ослаблено, в одно и то же время напортачили с ответом на COVID-19 у себя дома, не смогли сплотить другие страны и вызвали международное негодование, - говорится далее в докладе. - Президент Дональд Трамп не только непрестанно цепляется к китайскому происхождению заболевания, но и критикует ЕС за то, что тот не справляется с его сдерживанием". Кстати, лидеры ЕС в один день с саммитом G20 проводили и собственную видеоконференцию по борьбе с коронавирусом; коллеги мне говорили, что для европейцев это было чуть ли не важнее.

Китай же "видит теперь в медицинском кризисе удобную возможность для приобретения влияния на другие государства с помощью гуманитарных жестов", констатируют эксперты ICG. И приводят примеры из разных регионов – от Африки до Балкан.

В более широком плане последствия нынешнего кризиса "скорее всего во многом определят характер того многостороннего порядка, который сложится после его завершения", пишут авторы доклада. На их взгляд, "нынешний кризис – это наглядная проверка притязаний либеральных и нелиберальных государств на способность лучше справляться с экстремальными социальными потрясениями". Так что, по их убеждению, "с развитием пандемии проверку будут проходить не только операционные возможности таких организаций, как ООН и ВОЗ, но и фундаментальные представления о тех ценностях и политических сделках, которые лежат в их основе".

"Старые песни о главном"

Все это мы уже не раз слышали. Так сказать, "старые песни о главном" - о том, как бы ухитриться сохранить контроль над миром в руках западных либеральных элит. Которые убеждены, будто могут распоряжаться судьбами других людей чуть ли не по праву рождения, хотя сами постоянно себя дискредитируют.

А я вот, например, как и многие наблюдатели, считаю, что усиление в международной политике процессов суверенизации было и остается закономерной реакцией на попытку причесать мир под одну гребенку, предпринятую Вашингтоном и его ближайшими союзниками после окончания идеологического противоборства между Востоком и Западом. Бремя единоличного лидерства оказалось непосильным и в конечном счете невыгодным даже для самих американцев; подтверждением тому стало избрание президентом США националиста, популиста и волюнтариста Трампа.

Но если глобализация под лозунгом Pax Americana на поверку оказалась лишь ширмой, прикрывающей корыстные интересы самопровозглашенной "мировой гипердержавы", то и неприкрытое продвижение этих же интересов под лозунгами национального эгоизма, конечно, ничем не лучше. Деглобализация под такими лозунгами – это выплескивание ребенка вместе с водой.

Об этом в преддверии саммита "двадцатки" напоминали многие, в том числе и в США. Например, известный израильский историк и философ, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари опубликовал в журнале Time комментарий "В борьбе против коронавируса человечеству не хватает лидерства". А один из руководителей техасского Института Джорджа Буша-младшего Мэтью Руни напечатал в сетевом издании Real Clear World ("По-настоящему ясный мир") работу, в которой также утверждал, что "ключ к успешному реагированию на пандемии" - не "деглобализация", а наоборот "глобальное взаимодействие".

Не поверю, пока не увижу

Теперь то же самое официально закреплено в итоговом заявлении саммита "двадцатки". Но меня как-то пока не тянет поспешно по этому поводу ликовать. Я по опыту знаю и помню, что западные партнеры России и Китая представляют себе "взаимодействие", как процесс, протекающий только под их собственную диктовку. Как-то забывают о том, что сотрудничество по определению должно быть равноправным и взаимовыгодным.

Так что я, конечно, всей душой желаю нам всем скорейшей и окончательной победы над смертоносным недугом. Рад договоренностям, достигнутым для приближения такой победы на виртуальной встрече в верхах. Но по части реализации этих договоренностей, как говорят сами американцы, “I'll believe it when I see it” – поверю, когда увижу своими глазами.