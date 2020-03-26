Итоги саммита G20: осталось выполнить договоренности?

Лидеры "большой двадцатки" ведущих мировых держав (G20) провели в четверг в формате видеоконференции экстренный саммит по борьбе с пандемией, порождаемой новым коронавирусом. Это само по себе подтвердило, что идеи международной солидарности и сотрудничества перед лицом общих для всех вызовов и угроз в принципе остаются востребованными. Но, конечно, только время покажет, удастся ли наполнить эти идеи реальным практическим содержанием в мире, где в последнее время все более доминирующим кажется принцип "каждый сам за себя".

Что в заявлении есть… По итогам саммита принято совместное заявление его участников, открывающееся констатацией того, что "беспрецедентная пандемия COVID-19 – это убедительное напоминание о взаимосвязанности и уязвимости" стран группы, как, впрочем, и всего человечества. В английском тексте использован оборот (powerful reminder), который, на мой взгляд, в данном контексте может быть переведен и как "грозное напоминание".

Впрочем, пересказывать документ нет нужды: он опубликован на сайте Кремля и все желающие могут непосредственно с ним ознакомиться. Общий смысл заявления – в подтверждении решимости лидеров G20 выступить "единым фронтом" против общих угроз и вызовов, причем не только медицинских, но и экономических, и не только сегодняшних, но и завтрашних. "Мы готовы к незамедлительному реагированию и любым дальнейшим действиям, которые могут потребоваться, - заверили главы государств и правительств ведущих мировых держав, вместе с которыми в саммите участвовали и руководители профильных международных организаций. - Мы выражаем готовность встретиться вновь, если ситуация этого потребует". Чтобы справиться с нынешней пандемией, "нам как никогда необходимы глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество, - подчеркнули лидеры группы. - Мы убеждены, что, работая сообща, мы ее преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной экономики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватывающего роста". …и чего в нем нет Нет в итоговом заявлении прежде всего конкретных прогнозов по ожидаемой продолжительности нынешней пандемии и срокам появления вакцин против вируса. Впрочем, положа руку на сердце, от политиков их, конечно, нельзя было и ожидать. Предложено лишь "ускорить разработку и распространение вакцин, диагностических и лечебных средств", а также как можно скорее запустить новую всеобъемлющую глобальную инициативу по противодействию пандемиям. Нет оценки ожидаемого ущерба от COVID-19 для мировой экономики. Хотя, например, президент России Владимир Путин начал свое выступление на саммите со слов о том, что, "похоже, текущие проблемы, связанные с пандемией,… обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 гг., а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию". Кстати, в тексте итогового заявления о санкциях вообще не упоминается. Нет в нем и слов "нефть" или "энергетика", хотя в общем экономическом контексте ситуация на нефтяных рынках, конечно, крайне важна и для номинального устроителя саммита – Саудовской Аравии, председательствующей сейчас в G20, – и для многих участников, включая Россию и США.

На эту тему Итоги экстренного саммита G20 по коронавирусу. Главное

В преддверии виртуальной встречи лидеров "двадцатки" американская пресса писала, что президент страны Дональд Трамп постарается на ней "нажать" на Эр-Рияд, чтобы не допустить снижения цен на нефть до уровня, опасного для "сланцевых" американских компаний, чья себестоимость добычи весьма высока. Но поднимал ли хозяин Белого дома эту тему, пока остается неизвестным. В США трансляция его выступления не велась, и стенограмма пока тоже не публиковалась. Сам он обещает рассказать об участии в саммите на ближайшем брифинге для журналистов. Спор "за умы и сердца" В целом саммит проводился в закрытом для прессы режиме. Но некоторые страны, включая Россию и Китай, обеспечили для своих СМИ возможность освещать высказывания национальных лидеров. Поскольку репортеры по всему миру с нетерпением ждали итогов встречи G20 и на лету подхватывали любую новость о том, как она проходила, это, конечно, давало Москве и Пекину определенную фору в освещении дискуссии. Надо полагать, для КНР это было особенно важно в условиях острого заочного спора с США по поводу нынешней пандемии. Высшее руководство вашингтонской администрации, начиная с президента и вице-президента страны, в последнее время называет новый коронавирус не иначе как "китайским" или "уханьским". Госсекретарь США Майкл Пенс, рассказывая в среду журналистам об итогах установочного совещания с коллегами из "большой семерки" западных держав в преддверии саммита, прямо обвинял Компартию Китая в распространении "дезинформации" и создании "существенной угрозы для здоровья и образа жизни" американцев и их ближайших союзников. Пекин тоже за словом в карман не лезет, но, главное, отвечает делом. Оказывает практическую помощь странам, пострадавшим от COVID-19, предлагая ее в том числе и США. Охотно делится опытом борьбы с пандемией, который профильными международными организациями, включая ВОЗ, оценивается чрезвычайно высоко. Я обсуждал эту тему со знакомыми и в Америке, и в Западной Европе, и они в один голос говорят, что в нынешней ситуации Китай выигрывает борьбу "за умы и сердца" людей по всему миру. "Проверка притязаний" Отчасти понимают это и в самом Вашингтоне. Подтверждением тому служит, например, новый доклад "COVID-19 и конфликты", выпущенный накануне саммита G20 аналитиками из "Международной кризисной группы" (ICG - International Crisis Group). Это международная организация, объединяющая видных специалистов по внешней политике и безопасности из ряда стран мира и обеих ведущих партий США.

На эту тему Итоговое заявление лидеров стран G20 по коронавирусу. Полный текст