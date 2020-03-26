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Мнение

Итоги саммита G20: осталось выполнить договоренности?

ШИТОВ Андрей 
Обозреватель ТАСС
Андрей Шитов – о том, что мешает смело на это рассчитывать 

Лидеры "большой двадцатки" ведущих мировых держав (G20) провели в четверг в формате видеоконференции экстренный саммит по борьбе с пандемией, порождаемой новым коронавирусом. Это само по себе подтвердило, что идеи международной солидарности и сотрудничества перед лицом общих для всех вызовов и угроз в принципе остаются востребованными. Но, конечно, только время покажет, удастся ли наполнить эти идеи реальным практическим содержанием в мире, где в последнее время все более доминирующим кажется принцип "каждый сам за себя".

Описание
© EPA-EFE/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

Что в заявлении есть…  

По итогам саммита принято совместное заявление его участников, открывающееся констатацией того, что "беспрецедентная пандемия COVID-19 – это убедительное напоминание о взаимосвязанности и уязвимости" стран группы, как, впрочем, и всего человечества. В английском тексте использован оборот (powerful reminder), который, на мой взгляд, в данном контексте может быть переведен и как "грозное напоминание".

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Впрочем, пересказывать документ нет нужды: он опубликован на сайте Кремля и все желающие могут непосредственно с ним ознакомиться. Общий смысл заявления – в подтверждении решимости лидеров G20 выступить "единым фронтом" против общих угроз и вызовов, причем не только медицинских, но и экономических, и не только сегодняшних, но и завтрашних.

"Мы готовы к незамедлительному реагированию и любым дальнейшим действиям, которые могут потребоваться, - заверили главы государств и правительств ведущих мировых держав, вместе с которыми в саммите участвовали и руководители профильных международных организаций. - Мы выражаем готовность встретиться вновь, если ситуация этого потребует". 

Чтобы справиться с нынешней пандемией, "нам как никогда необходимы глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество, - подчеркнули лидеры группы. - Мы убеждены, что, работая сообща, мы ее преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной экономики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватывающего роста".

…и чего в нем нет 

Нет в итоговом заявлении прежде всего конкретных прогнозов по ожидаемой продолжительности нынешней пандемии и срокам появления вакцин против вируса. Впрочем, положа руку на сердце, от политиков их, конечно, нельзя было и ожидать. Предложено лишь "ускорить разработку и распространение вакцин, диагностических и лечебных средств", а также как можно скорее запустить новую всеобъемлющую глобальную инициативу по противодействию пандемиям. 

Нет оценки ожидаемого ущерба от COVID-19 для мировой экономики. Хотя, например, президент России Владимир Путин начал свое выступление на саммите со слов о том, что, "похоже, текущие проблемы, связанные с пандемией,… обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 гг., а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию". 

Кстати, в тексте итогового заявления о санкциях вообще не упоминается. Нет в нем и слов "нефть" или "энергетика", хотя в общем экономическом контексте ситуация на нефтяных рынках, конечно, крайне важна и для номинального устроителя саммита – Саудовской Аравии, председательствующей сейчас в G20, – и для многих участников, включая Россию и США. 

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В преддверии виртуальной встречи лидеров "двадцатки" американская пресса писала, что президент страны Дональд Трамп постарается на ней "нажать" на Эр-Рияд, чтобы не допустить снижения цен на нефть до уровня, опасного для "сланцевых" американских компаний, чья себестоимость добычи весьма высока. Но поднимал ли хозяин Белого дома эту тему, пока остается неизвестным. 

В США трансляция его выступления не велась, и стенограмма пока тоже не публиковалась. Сам он обещает рассказать об участии в саммите на ближайшем брифинге для журналистов.  

Спор "за умы и сердца"

В целом саммит проводился в закрытом для прессы режиме. Но некоторые страны, включая Россию и Китай, обеспечили для своих СМИ возможность освещать высказывания национальных лидеров. Поскольку репортеры по всему миру с нетерпением ждали итогов встречи G20 и на лету подхватывали любую новость о том, как она проходила, это, конечно, давало Москве и Пекину определенную фору в освещении дискуссии. 

Надо полагать, для КНР это было особенно важно в условиях острого заочного спора с США по поводу нынешней пандемии. Высшее руководство вашингтонской администрации, начиная с президента и вице-президента страны, в последнее время называет новый коронавирус не иначе как "китайским" или "уханьским". Госсекретарь США Майкл Пенс, рассказывая в среду журналистам об итогах установочного совещания с коллегами из "большой семерки" западных держав в преддверии саммита, прямо обвинял Компартию Китая в распространении "дезинформации" и создании "существенной угрозы для здоровья и образа жизни" американцев и их ближайших союзников. 

Пекин тоже за словом в карман не лезет, но, главное, отвечает делом. Оказывает практическую помощь странам, пострадавшим от COVID-19, предлагая ее в том числе и США. Охотно делится опытом борьбы с пандемией, который профильными международными организациями, включая ВОЗ, оценивается чрезвычайно высоко. Я обсуждал эту тему со знакомыми и в Америке, и в Западной Европе, и они в один голос говорят, что в нынешней ситуации Китай выигрывает борьбу "за умы и сердца" людей по всему миру. 

"Проверка притязаний"

Отчасти понимают это и в самом Вашингтоне. Подтверждением тому служит, например, новый доклад "COVID-19 и конфликты", выпущенный накануне саммита G20 аналитиками из "Международной кризисной группы" (ICG - International Crisis Group). Это международная организация, объединяющая видных специалистов по внешней политике и безопасности из ряда стран мира и обеих ведущих партий США. 

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"Нынешняя ситуация отличается от других сравнительно недавних  международных кризисов, - пишут авторы. – Когда в 2008 году произошел глобальный экономический спад, вызванный финансовым крахом, США еще обладали достаточным влиянием для того, чтобы через "двадцатку" определять характер международного ответа, хотя и тогда Вашингтон осмотрительно вовлек в этот процесс Пекин".

"Теперь же США, чье влияние и без того уже существенно ослаблено, в одно и то же время напортачили с ответом на COVID-19 у себя дома, не смогли сплотить другие страны и вызвали международное негодование, - говорится далее в докладе. - Президент Дональд Трамп не только непрестанно цепляется к китайскому происхождению заболевания, но и критикует ЕС за то, что тот не справляется с его сдерживанием". Кстати, лидеры ЕС в один день с саммитом G20 проводили и собственную видеоконференцию по борьбе с коронавирусом; коллеги мне говорили, что для европейцев это было чуть ли не важнее.

Китай же "видит теперь в медицинском кризисе удобную возможность для приобретения влияния на другие государства с помощью гуманитарных жестов", констатируют эксперты ICG. И приводят примеры из разных регионов – от Африки до Балкан. 

В более широком плане последствия нынешнего кризиса "скорее всего во многом определят характер того многостороннего порядка, который сложится после его завершения", пишут авторы доклада. На их взгляд, "нынешний кризис – это наглядная проверка притязаний либеральных и нелиберальных государств на способность лучше справляться с экстремальными социальными потрясениями". Так что, по их убеждению, "с развитием пандемии проверку будут проходить не только операционные возможности таких организаций, как ООН и ВОЗ, но и фундаментальные представления о тех ценностях и политических сделках, которые лежат в их основе".

"Старые песни о главном"

Все это мы уже не раз слышали. Так сказать, "старые песни о главном" - о том, как бы ухитриться сохранить контроль над миром в руках западных либеральных элит. Которые убеждены, будто могут распоряжаться судьбами других людей чуть ли не по праву рождения, хотя сами постоянно себя дискредитируют.

А я вот, например, как и многие наблюдатели, считаю, что усиление в международной политике процессов суверенизации было и остается закономерной реакцией на попытку причесать мир под одну гребенку, предпринятую Вашингтоном и его ближайшими союзниками после окончания идеологического противоборства между Востоком и Западом. Бремя единоличного лидерства оказалось непосильным и в конечном счете невыгодным даже для самих американцев; подтверждением тому стало избрание президентом США националиста, популиста и волюнтариста Трампа. 

Но если глобализация под лозунгом Pax Americana на поверку оказалась лишь ширмой, прикрывающей корыстные интересы самопровозглашенной "мировой гипердержавы", то и неприкрытое продвижение этих же интересов под лозунгами национального эгоизма, конечно, ничем не лучше. Деглобализация под такими лозунгами – это выплескивание ребенка вместе с водой.

Об этом в преддверии саммита "двадцатки" напоминали многие, в том числе и в США. Например, известный израильский историк и философ, автор международного бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари опубликовал в журнале Time комментарий "В борьбе против коронавируса человечеству не хватает лидерства". А один из руководителей техасского Института Джорджа Буша-младшего Мэтью Руни напечатал в сетевом издании Real Clear World ("По-настоящему ясный мир") работу, в которой также утверждал, что "ключ к успешному реагированию на пандемии" - не "деглобализация", а наоборот "глобальное взаимодействие".

Не поверю, пока не увижу

Теперь то же самое официально закреплено в итоговом заявлении саммита "двадцатки". Но меня как-то пока не тянет поспешно по этому поводу ликовать. Я по опыту знаю и помню, что западные партнеры России и Китая представляют себе "взаимодействие", как процесс, протекающий только под их собственную диктовку. Как-то забывают о том, что сотрудничество по определению должно быть равноправным и взаимовыгодным.

Так что я, конечно, всей душой желаю нам всем скорейшей и окончательной победы над смертоносным недугом. Рад договоренностям, достигнутым для приближения такой победы на виртуальной встрече в верхах. Но по части реализации этих договоренностей, как говорят сами американцы, “I'll believe it when I see it” – поверю, когда увижу своими глазами.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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