В Мордовии выявили два первых случая заражения коровирусом

ТАСС, 27 марта. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены в Республике Мордовия у вернувшихся из-за границы, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства региона. Всего в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) за последние сутки выявлено восемь новых случаев заражения, повторные случаи зарегистрированы в Удмуртии, Татарстане, Кировской и Самарской областях, общее число зараженных в округе превысило 70 человек, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф .

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, число заразившихся в России за последние сутки увеличилось на 196, до 1036 человек. Выздоровели на данный момент 45 человек.

"В Республике Мордовия подтверждены первые два случая новой коронавирусной инфекции. Заболевшие жители республики вернулись из стран дальнего зарубежья. Они помещены в изолированные боксы Республиканской инфекционной клинической больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все контактные с ними лица выявлены и взяты под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию", - сообщается на официальном сайте правительства республики.

Уточняется, что в целом по региону на сегодня взят под медицинское наблюдение 331 человек, 86 человек сняты с контроля. Ситуация управляемая и полностью контролируется региональным оперштабом.

Новые случаи

Два новых случая заражения выявлены в Удмуртии. Как сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов, новые инфицированные - это родственники первых заразившихся. Все контактные лица были проверены, получен отрицательный результат. По словам руководителя управления Роспотребнадзора по региону Натальи Матюшиной, степень тяжести заболевания пациентов легкая, пациенты - двое взрослых - чувствуют себя удовлетворительно. Таким образом, на данный момент в Удмуртии четыре подтвержденных случая заражения новым коронавирусом.

Еще два новых случая зафиксировано в Самарской области, это жители Самары и Тольятти, их состояние удовлетворительное, сообщили ТАСС в правительстве региона. Двое новых заразившихся выявлены из круга контактировавших с инфицированными ранее, один из новых пациентов - ребенок. Таким образом, всего в республике 14 заразившихся.

В Республике Татарстан за последние сутки зафиксирован 11-й случай заражения, он завозной. "Пассажир прибыл в Россию из Испании, в Казань летел через Москву, он находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние ближе к удовлетворительному, повышенной температуры нет", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В Кировской области зарегистрирован восьмой случай заражения, сообщили в пресс-службе правительства региона. Пациентка, которая ранее вернулась из Турции, находится в удовлетворительном состоянии. Ранее семья, мать и две взрослые дочери, после возвращения с отдыха не сообщила о возвращении по горячей линии министерства здравоохранения Кировской области и направилась в Белую Холуницу к своим друзьям.

"В ходе оперативной работы по выявлению возвращающихся из других стран место нахождения женщин было быстро определено, и к ним была направлена бригада скорой помощи. Вернувшаяся из Турции семья, а также семья, у которой они находились, были направлены в инфекционную клиническую больницу города Кирова", - сообщили в правительстве.

Курс на выздоровление

Из инфекционной больницы в Татарстане был выписан французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет. По словам вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой, спортсмен чувствует себя хорошо и благодарит врачей, которые помогли ему. Она отметила, что Эрвин Нгапет идеально соблюдал режим, прилетев в Казань, он изолировался и при появлении симптомов информировал об этом Роспотребнадзор Республики Татарстан. Также за последние сутки из больницы в Кирове выписали двух пациентов, семейную пару, еще один человек, заразившийся коронавирусом, выписан из лечебного учреждения в Самаре.

В Республике Башкортостан, где сейчас зафиксировано четыре случая, одна из заразившихся коронавирусом записала видеообращение. "У нас все хорошо, мы не в реанимации, мы в люксовой палате, у нас чайник, телевизор, душевая кабина. У нас все есть, все здорово, состояние наше отличное. Температура 36,6, у нас взяли анализы, кровь, мочу, ЭКГ, все в норме", - рассказал пациентка.

В палате она лежит вместе с сестрой, каждое утро они принимают одну капсулу ингавирина. При этом девушка отметила, что не знает своего диагноза. Пациентка рассказала, что они с сестрой самостоятельно ушли на карантин после зарубежного круиза. Девушка призывает не поддаваться панике и ради профилактики уйти на самоизоляцию во время нерабочей недели.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы Чувашии, зараженный коронавирусом чувствует себя хорошо. "Согласно дорожной карте лечения, в боксе он точно пробудет до 2 апреля. Затем, если результаты анализов не выявят признаков коронавируса, зараженный будет выписан из больницы. Если результаты покажут признаки, лечение будет продолжено, и он останется в боксе", - сообщили журналистам в пресс-службе.

Состояние заразившегося коронавирусом 15-летнего подростка удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ульяновской области. На данный момент он продолжает лечение в больнице. В Пермском крае 10 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекцией находятся в больнице. По данным краевого Минздрава, состояние одного из них средней степени тяжести, у остальных девяти - удовлетворительное.

В Пензе, где у двух женщин подтвержден коронавирус, под наблюдением находятся около 2 тыс. человек. Еще у трех человек первичный анализ показал коронавирусную инфекцию, их анализы направлены в референс-центр для подтверждения. Пациенты находятся в состоянии средней тяжести. У единственной саратовчанки заболевание протекает без осложнений, состояние удовлетворительное, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Новые меры

Регионы Поволжья с каждым днем вводят новые меры, чтобы противостоять распространению инфекции: закрываются музеи, библиотеки, торговые центры и другие места скопления людей. Так, в Оренбургской области с 28 марта до 5 апреля будут закрыты все организации общепита, кроме организаций по доставке готовой продукции и обслуживания на вынос, а также музеи, библиотеки, торговые центры, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, сауны. Продолжат работать только продуктовые павильоны на рынках, сетевые супермаркеты и магазины с товарами первой необходимости.

В Татарстане президент республики Рустам Минниханов принял решение отменить сельскохозяйственные ярмарки, которые планировалось провести 28 марта. "Ярмарки традиционно собирают большое количество людей, преимущественно преклонного возраста, мы не можем подвергать наших жителей опасности в сложившейся ситуации. В то же время магазины, обеспечивающие продовольствием, работают в штатном режиме. Штабом ведется мониторинг наличия продуктов в полном объеме. Вопрос на контроле президента республики", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В Нижегородской области власти ввели дополнительные меры ограничений, временно приостановлена работа объектов розничной торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек, общепиту рекомендовано перейти на систему доставки готовых блюд. "Вводятся ограничения на посещения парков и других общественных мест. Вынужденная мера, но временно отменяем льготный проезд в общественном транспорте, чтобы снизить пассажиропоток. Эта мера не коснется волонтеров. Также прекращается работа парикмахерских, салонов красоты и стоматологий", - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram.

Минсельхоз Удмуртии с 30 марта переходит на закрытый режим работы, будут отменены все личные приемы и посещения граждан.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил на своей странице "ВКонтакте", что в республике приостанавливается деятельность в том числе ночных клубов, дискотек, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, кружков и секций иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, на территории региона вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах. Приостанавливают свою деятельность также санатории и курорты.

Усиленный санитарно-карантинный контроль продолжает действовать на внешней границе Оренбургской области. В ночь на субботу в аэропорту Оренбурга должен приземлиться самолет из Таиланда, один из последних заграничных рейсов перед началом действия запрета на перелеты. "Проводится двойной термоконтроль на борту воздушного судна и по выходу граждан в аэровокзал. Кроме того, граждане получают постановление для проведения условий изоляции на дому, которые затем передаются для обеспечения медобслуживания медицинскими организациями", - сообщила журналистам главный санитарный врач Оренбургской области Наталья Вяльцина.