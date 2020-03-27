Глава Минздрава Британии вслед за премьер-министром сообщил, что заразился коронавирусом

ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что у него подтвердилась болезнь, вызываемая новым коронавирусом.

"Результаты моего анализа оказались положительными. К счастью, мои симптомы слабо выраженные, я самоизолировался и работаю из дома", - написал Хэнкок в пятницу в Twitter.

Об инфицировании главы Минздрава стало известно спустя пару часов, после того как о положительных результатах на заражение коронавирусом сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Он недавно встречался с Хэнкоком.